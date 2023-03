“Saben mejor mi historia que yo”: la peculiar respuesta de Gala Caldirola a rumores con Pinilla y cantante urbano

La española Gala Caldirola no se aguantó demasiado para salir a contestar este martes a la serie de rumores faranduleros que la acusaron de haber estado a los besos en Espacio Riesco con un reconocido artista urbano nacional durante la fiesta Bresh.

Fueron las historias de su cuenta Instagram la plataforma donde la influencer salió al paso del eventual paparazzeo del que fue víctima en la rosada fiesta Bresh, donde la cuenta de Instagram de Copuchas TV aseguró que una de sus seguidoras vio a la hispana a los besos con el cantante Pailita en el sector VIP del recinto.

La respuesta de Gala Caldirola

“Hola (...) sabes que vi tu última publicación y tengo que contarte algo que no me contaron, lo vi con mis propios ojos (...) pero porfa te pido que si cuentas algo, tapes mi nombre, porque igual me junto con algunos famosillos y dirán que soy sapa (...) la cosa es que si es cierto, Gala y el personal trainer compartieron en la fiesta con un grupo que andaban, pero después vi a Gala a los besos con el Pailita en el VIP. Con mis amigas no lo podíamos creer. Te juro que los vi y varias personas más. También vi a Daniela Aránguiz con Luis Mateucci”, fue el mensaje que publicó la cuenta de dicha red social, misma que utilizó Caldirola para descartar la información.

“Amiga. 46 minutos estuvimos tratando de decidir ¿con quién te vas a quedar y aún no sabes? Ponte seria”, publicó Gala en sus historias, una consulta que inmediatamente contestó en la misma publicación.

“Jajajá, estoy esperando que los portales chismosos decidan por mí (...) ellos saben mejor mi historia que yo”, afirmó la exesposa de Mauricio Isla, quien de esta forma le puso paños fríos a su supuesto acercamiento con el cantante del género urbano.

Gala Caldirola salió a aclarar los rumores de sus posibles romances. Fuente: Instagram @galadrielcaldirola.

Cabe recordar que hace algunos días otro medio de redes sociales, Maldita Farándula, había asegurado que la española había retomado su relación amorosa con el retirado futbolista Mauricio Pinilla, incluso dando a conocer el lugar (una clínica del sector oriente de la capital) y momento preciso (inicios de la semana pasada) en que ambos decidieron retomar su romance.

Una información que no tardó en desmentir uno de los involucrados, Pinilla, quien en su cuenta de Instagram subió un pantallazo de la publicación de Maldita Farándula y su desmentido a dicha información.

“Esta enferma mental...”: Mauricio Pinilla furioso después de los rumores de romance con Gala Caldirola

Aseguran que Mauricio Pinilla retomó su relación amorosa con Gala Caldirola luego de una visita al médico

“¡Esta enferma mental que administra esta mierda de página no se aburre de hostigar a la gente! Por favor, denuncia esta página, gracias”, escribió un furioso Pinilla, quien encontró la inmediata respuesta de los administradores de dicha cuenta de Instagram.