“Este pechito que está acá, está en libertad”: Naya Fácil saltando de un pata después de su audiencia

Naya Fácil es una mujer libre, así lo anunció en sus historias de Instagram después de su audiencia, y llamar a su abogada ya que no entendía la sentencia en primer lugar. La influencer no se podía la felicidad después de quedar libre de polvo y paja después de su altercado con la justicia, la Iglesia y la comuna de Caldera.

“Este pechito que está acá, está en libertad. Las saqué limpiecita, no hay multa, cero pesos, no hay disculpas públicas porque ya le he dado demasiado, no hay para qué más, ni nada”, comunicó Naya saltando de una pata de alegría.

Sin embargo, hay un “pero”, se tiene que mantener intachable por un año, sino se reabre la causa. Así que hasta 2024, Naya no se tiene que meter en ningún lío con la ley ni la justicia. La influencer, en su estilo, le pidió a sus “facilines” que se lo recuerden por si la ven a punto de cometer una embarrada.

“¿Cómo carajo me voy a mantener intachable un año? No sé”, bromeó Naya. “Si yo no soy tan problemática, si los problemas son los que me buscan”, reflexionó.

Perdonada por Dios

El tete de Naya Fácil partió después de que se desnudará en una Iglesia de Caldera, cuando viajó a hacer un evento, hecho que registró y se terminó viralizando en redes sociales. Esto llevó a la Municipalidad de Caldera a levantar cargos en contra de la influencer, quien señaló que lo hizo en señal de protesta a los curas pedófilos.

“Según el magistrado y la Iglesia, Dios me perdonó, no lo estoy diciendo en burla ni nada, eso me lo leyeron textual. Dijeron que ellos no me van a hacer nada porque merezco el perdón de Dios, y la Iglesia y no sé qué más. Así que estoy perdonada por Dios. Dios perdona todo y bueno, si yo hacía muchas cosas locas”, señaló.

“Estoy muy feliz, por fin me liberé de esta huea porque fue un proceso horrible para mí. Y NO, no le vi la cara a Brunilda, porque mandó a un representante. Así que Brunilda ya no nos tenemos mala, espero. Gente de Caldera, un beso gigante para ustedes” concluyó Naya Fácil.