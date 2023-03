Hombre argentino de 102 años reveló el remedio de todos sus males: Haberse divorciado a los 99 años

Un hombre de 102 años de Argentina, Mauricio, reveló en un reportaje del canal El Trece de Argentina que desde que se divorcio a los 99 años, se siente mucho mejor y, de paso, se convirtió en uno de los hombres más longevos en el mundo en hacerlo.

De acuerdo a lo consignado por El Clarín, el hombre realizó una entrevista junto a “Nosotros en la mañana”, en donde contó que en la última etapa de su segundo matrimonio ya se sentía agobiado. “Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día”, reveló.

Sin embargo, esto cambió cuando se divorció de su última pareja a la edad de 99 años. “A los dos o tres meses, se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce”, contó el anciano.

“Esa es mi guía para vivir muchos años”

Él señaló como uno de los secretos para vivir tantos años, el amor es muy importante y no guardar odio. “Se puede vivir muchos años, teniendo mucho amor a toda la gente”, aseguró.

“La mejor receta me la enseñó un poeta que dijo: ‘Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca’. Esa es mi guía para vivir muchos años”, agregó el adulto mayor.

De igual forma, Mauricio aseguró que ejercita su memoria mediante la lectura, a pesar de que la vista ya no le está acompañando como antes. “Me ayuda la técnica moderna con los celulares que uno puede agrandar la letra o acercarla, o la computadora que uno la tiene más cerca que el televisor”, concluyó Mauricio.