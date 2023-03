“Me siento súper vulnerable...”: Belenaza se desahogó con Anita Alvarado

Tuvieron problemas en la transmisión, debido a que a Anita Alvarado se le cayó dos veces el Live, pero además Belén Mora se mostró sensible y protagonizó una especie de desahogo en la conversación en vivo y vía Instagram que realizaron las dos.

De repente, ambas aparecieron en el ciberespacio un poco antes de las diez de la noche de este martes. Belenaza y la “Geicha” chilena hablaron como dos grandes amigas frente a un no despreciable número de seguidores.

La primera en decir algo fue la propia Anita, quien le aclaró a su amiga: “Oye Belén, eres tan auténtica. Tengo que reconocer que todavía no veo tu rutina (...) cuando empecé a ver las críticas, me dije qué cosa más rara, la Belén no es así. Cuando tú tienes empatía con alguien quieres defenderla...”.

Luego, Alvarado aseguró: “Yo te conozco en persona y sé que eres una persona maravillosa. ¿Cómo esta gente mierda no se da cuenta?...”.

Anita andaba bien parlanchina, por lo mismo sus propios hijos le dijeron que muchos de los cibernautas que las estaban mirando pedían a gritos que dejara hablar a Belén Mora sobre las opiniones que generó su reciente aparición en el escenario de la Quinta Vergara, cosa que lograron.

[ LEE TAMBIÉN: La reflexión de Belén Mora tras dar a conocer que su hijo tiene síndrome de Down: “Aquello que ignoramos de nosotros mismos, lo atacamos sin medida” ]

El descargo de Belenaza

“Hay personas que se creen con el derecho a ofender y que me digan ‘sabes que a mí no me gustó' o ‘te encuentro Fome’ esa no es una ofensa, es una crítica de trabajo que es válida, de una persona me la hace con respeto. Pero que me digan comunista cule... me ofende y yo me hago respetar, porque digo lo que pienso”, partió diciendo la comediante que se presentó en el Festival de Viña 2023.

Fue ahí que Anita intentó empatizar con ella diciendo que ella llevaba 25 años de regreso en nuestro país y “yo me mamé las peores críticas y hace pocos años me di cuenta que Chile me quiere. Hay mucha gente que está enrabiada con ellos mismos y quieren desquitarse con otros, esos somos nosotros, lo que estamos en pantalla, yo me comí 20 años de pura mierda”, aseguró.

Luego Belenaza continuó su desahogo: “A mí me catalogan de soberbia (...) para que tú sepas estoy bien, pero estoy pasando por un proceso que me siento súper vulnerable, tengo pena. Sin embargo, estoy orgullosa y feliz, siento que estuve en el escenario más importante de Chile, lo pase increíble y voy a atesorar esta experiencia, aprender las lecciones que me deja esto”.

“Tengo harto trabajo que hacer en el sentido de cuidarme más”, agregó entre un largo descargo al cual Anita Alvarado apoyó con todo. Luego siguieron hablando, pero el live se detuvo por motivos desconocidos.