“Pato” Yáñez habla de su miedo a los temblores: “Lo paso mal, de verdad”

Tras el fuerte temblor que ayer martes sacudió a la zona central del país, Patricio Yáñez se hizo viral en redes sociales debido a su fulminante escapada en plena transmisión en vivo del programa “Deportes en Agricultura”, cuando el movimiento telúrico comenzó a sentirse con mayor intensidad.

La veloz huida del “Pato” del estudio de Radio Agricultura se pudo apreciar en la transmisión vía streaming del programa deportivo de las 14:00 horas y, posteriormente, el registro correspondiente fue ampliamente compartido en Twitter.

Más allá de las bromas, que incluso le hicieron sus propios compañeros de equipo, el mundialista con la Roja en España 1982 se sinceró respecto a su miedo a los temblores.

“Me asustan esas cuestiones, me asustan los temblores”, reconoció el exseleccionado nacional, durante la edición matinal de este miércoles de “Deportes en Agricultura”.

Tras ello, Yáñez contó que “ayer me llamó un doctor amigo y me dijo ‘hay muchas fobias en la vida, gente que le tiene miedo a los ratones que no hacen nada y que se ponen histéricos cuando los ven, gente que le tiene miedo a los ascensores’. Entonces, estoy dentro de un promedio muy normal de gente que reacciona así ante estos eventos, donde tú sabes que no tienes nada que hacer”.

Además, el hoy comentarista deportivo dio cuenta de su experiencia con los mayores movimientos telúricos de las últimas décadas en nuestro país. “Para el terremoto de 1985 estaba jugando con Chile a esa hora en Ecuador. El del 2010 fue el primer sismo importante que viví y ya viejo... Lo paso mal, de verdad. No voy a estar contando cosas privadas que estaba haciendo en los momentos de los sismos, pero lo paso mal”, manifestó.