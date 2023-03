“¿Por qué a veces andas tan mal vestida?”: Coté López se defiende de las críticas y de la mala onda de redes sociales

Durante la jornada de este martes, Coté López perdió la paciencia y decidió responder a los malos comentarios que le llegan a sus redes sociales.

Todo comenzó luego de que la influencer realizara la habitual dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram, en donde cuenta algunos datos de su vida y conversa con sus seguidores.

Sin embargo, no todos los mensajes fueron positivos, puesto que algunos fueron “mala onda” con la empresaria.

“¿Por qué hablas cómo si tuvieras la boca dormida?”, fue una de las primeras consultas que le llegó, a lo que Coté respondió: “Quizás porque olvidé poner el despertador jajajá. Oh, qué fome… no sé”.

“Quizás cuando hablo cansada o comiendo. La verdad, no sé… igual tengo menos movilidad en la boca que una persona normal”, explicó puesto que se ha hecho algunas intervenciones en el labio.

Posteriormente, recibió otra pregunta mala onda sobre sus looks que ha mostrado en su viaje a España: “¿Por qué a veces andas tan mal vestida allá?”, preguntó un usuario de la red.

“Emmm, porque ando cómoda. Traje solo una maleta, si me ponía a armar outfits para 10 días iba a necesitar mínimo cuatro equipajes, porque es invierno y la ropa es más grande”, sostuvo.

“Además, tenía demasiados vuelos y diferentes escalas, seguro se me perderían… así que traje ropa para no tener frío, estar cómoda y listo, no para lucirme”, sentenció.