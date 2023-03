“ ¿Qué huea les pasa, feos cul****?””: Naya Fácil furiosa después de que pensó que le rayaron el auto a propósito

Un hecho malintencionado parecía que sufrió “la facilona”, el auto de Naya Fácil, el cual habría sido rayado intencionalmente a lo largo. Una fechoría que supuestamente sucedido afuera de su casa, antes de que saliera. Sin embargo, no fue tal como pensaba su dueña.

“Me tienen hasta la conch*******, loco. Me acaban de rayar el auto a lo largo, o sea, ¿qué huea les pasa, feos culiaos?”, partió furiosa la influencer. Ella concluyó que esto pasó antes de que saliera ya que ayer su auto estaba impecable, y se percató una vez que llegó a la bencinera.

“Si una huea que yo no soy, yo no soy creída, no soy levantada de raja, no soy ni una huea. Al hueón que me hizo esta huea, eso no se hace, yo no le tengo miedo a nadie”, sentenció Naya.

“A uno igual le cuestan las hueas”

“No soy levantada de raja, pero tengo para arreglar este, dos autos hasta diez autos más, si quiero. La huea que me acaban de hacer es súper fea, hueón. ¿Cómo tan infantiles? ¿Cómo tan inmaduros? A uno igual le cuestan las hueas, a mí nadie me anda regalando ni una huea”, se descargó.

Naya Fácil señaló que tiene cámaras en su casa de todos los ángulos y va a llegar a revisarlas, y a funar a la persona que le rayó el auto. La influencer mostró la raya, la cual llegaba de extremo a extremo.

“Esta huea fue en mala, te creo un rayón pequeño, pero me lo rayaron a lo largo, loco”, contó. Naya dijo que no la iban a ver llorando ni sufrir por esto, debido a que se podía arreglar y era algo material. “¿Cuál es la necesidad, hueón? ¿Pa’ qué? Si la huea se arregla igual, yo en dos días, tres días voy a tener el auto igual”, terminó.

La actualización de Naya

Horas más tarde Naya Fácil, cuando llegó al estacionamiento del Costanera Center descubrió que no era un rayón, sino que le pasaron un plumón metálico. Su hermana tocó el supuesto rayón, y resultó que se borró. Ella señaló que era piti y debería ocupar lentes y, por eso, no se percató del verdadero origen de la raya del auto.

“Uyy, acabo de hacer el ridículo. Yo estoy acostumbrada a hacer el ridículo, pero no tan ridículo por lo que acabo de hacer. Yo puteando a todo el mundo, echándole las chuchas a todo el mundo, me paré en la Copec. No, la media caga”, comentó entre risas.

“Era solo un plumón, pero ojo, igual la intención estuvo. Lo más probable es que haya sido un niño, pero tengo que ver las cámaras. Si fue un niño o niña y está viendo esto, eso no se hace, no es chistoso, ¿ya?”, agregó.

“Me pueden dejar cartas, lo que quieran, irme a tirar los peluches a mi casa, está bien, pero hacer eso no tiene gracia, ni a mí ni a nadie. Me hicieron pasar un susto, niños traviesas”, terminó entre risas.

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram