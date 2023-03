Afírmate Claudio Orrego: Expareja se mandó un tierno “Shakirazo” y le escribió una canción de desamor

El amor entre la cantante Tere Larraín y el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, llegó a su fin. Inevitablemente, la artista ocupó este término como inspiración, se mandó un “shakirazo” y escribió una canción de desamor sobre esta experiencia.

“Entendí, que al pedirte más tu herida toqué. Y que al tocarla te alejaba más de mí”, recitó Larraín en su canción titulada “Amor”. La artista habló sobre su nuevo sencillo con Las Últimas Noticias y señaló que su relación, y las múltiples pérdidas de seres queridos que ha vivido, sirvieron cómo inspiración.

“De tanto pedirte me perdí, De tanto seguirte me cansé, Y el tiempo comenzó a doler, y ya no te podía ver, lo que yo soñaba y me olvidé”, sigue la canción.

“Como artista me gusta abordar el tema del ‘soltar’, ya que es parte de mi historia. He aprendido a agradecer, a vivir más liviana y entender que el amor también es dejar ir”, afirmó.

“Obviamente representa a mi expareja...”

El medio le preguntó directamente si es que esta canción iba dedicada a su expareja, el Gobernador de Santiago, y lo confirmó, además de ir dirigida a todas las personas en una relación que están viviendo un proceso similar.

En el video musical de “Amor” se ve una pareja compuesta por un hombre constantemente trabajando, el cual comparte los mismos hobbies que Orrego. “Obviamente representa a mi expareja que hoy está dedicado cien por ciento a su vocación”, aseguró.

Sobre las comparaciones y afirmaciones que este es un “Shakirazo” más tierno, ella contó que le da risa este símil. “Para mí era soltar algo que fue muy importante en una etapa de mi vida, con cariño y respeto. Sin recriminaciones ni rencores. Solo constatando una realidad que hoy recuerdo agradecida”, concluyó.