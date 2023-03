Carter protagoniza nuevamente tenso momento con Monserrat Álvarez: “Soy más pecador que tú”

El tema de la demolición de narco-casas en la comuna de La Florida ha ocupado fuertemente la discusión en todos los matinales. Y así ocurrió durante toda la mañana en “Contigo en la Mañana”, donde el alcalde Rodolfo Carter habló hasta el cansancio sobre el sumario del cual será objeto un fiscal por la información entregada al municipio. Pero la intervención del jefe comunal ha estado marcado por insistentes encontrones con Monserrat Álvarez.

Si bien las conversaciones con Julio César Rodríguez y el alcalde son cándidas y sin tanto enfrentamiento, con la conductora es todo lo contrario.

Todo partió cuando Monserrat Álvarez le preguntó por qué se quejaba de que el Gobierno no le dio apoyo al operativo realizado este miércoles con la narco-casa, si bien Carabineros estuvo bastante presente.

“Monse, qué parte de mi respuesta usted no entendió. Ayer contamos con la ayuda policial”, le dijo Carter a la periodista, quien le insistió que “pero usted está diciendo que el gobierno no lo ha apoyado”.

El alcalde precisó si que “escogen siempre la cultura de la polarización, de la funa, de salir a pelear y eso no ayuda en nada”.

Fue ahí que “La Monse” le consultó: “Alcalde, ¿usted se siente libre de ese pecado?”.

“No, yo soy más pecador que tú, probablemente, Monse. Tú estás más cerca de la santidad que yo”, le dijo irónicamente el jefe comunal de La Florida.

“Yo trato de predicar con el ejemplo, cuando me equivoco pido disculpas, me preocupa siempre de tener gestos de amistad cívica. Nunca, Monserrat, agrediendo personalmente a una persona”, le insistió.

Sin embargo, la conducta replicó: “Hoy le dijo a Boric, ‘Boric, esto ya no es una elección de zorrones’. Por eso le digo, cuando usted está apelando a una política de ‘hagámoslo todos juntos’ y después cae en el mismo juego de la descalificación”.

“Probablemente, trato de esforzarme por no cometer errores, pero yo jamás he escupido a la policía, no he llamado ‘asesino a nadie’, no me ha sacado fotos con la cara de un senador con un balazo en la cabeza. Si usted quiere llevarme a ese debate, mire los hechos”, sentenció.