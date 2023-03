China Suárez aseguró que se lleva mejor con el padre de su primera hija que con Benjamín Vicuña

La actriz argentina China Suárez se sinceró sobre la relación que tiene con los padres de sus hijos. Ella fue entrevistada por el programa “Socios del espectáculo” del canal argentino El Trece, quienes le consultaron por sus exparejas.

El periodista le preguntó si los comentarios positivos que tuvo hacia el papá de su primera hija, Nico Cabré, son un palo para Vicuña. “Hay gente que piensa que obro así, como ‘qué vengativa’. Yo no tengo nada”, señaló.

“Yo todo lo que tuve que hablar con mis ex parejas lo hablé en su momento, y no soy una persona que viva con la espina o con un ‘vos me hiciste, yo te hice’. Todo lo que tuve que hablar lo hablé con ellos en persona. Tengo hijos increíbles”, agregó Suárez.

“No es algo mágico”

El periodista le pidió que comparara su relación con los padres de sus hijos, Nico Cabré y Benjamín Vicuña. Por lo que ella afirmó que se lleva mejor con el primero, “lo que pasa es que con Nico pasó mucho tiempo y es lógico. Las relaciones se construyen. Todas las relaciones, los vínculos. No es algo mágico”, dijo.

“Yo le tengo respeto (a Vicuña), es el papá de mis dos hijos. A lo mejor alguien tiene más afinidad con uno que con otro y es parte de la vida”, concluyó China Suárez.