Española da la vuelta al mundo con crudo testimonio tras haber dejado de ser Testigo de Jehová

Viral se ha convertido el testimonio de una española en Twitter, específicamente de Soraya Narez, quien explicó que formó parte de los Testigos de Jehová hasta sus 25 años, hasta que decidió dejar la congregación para dedicarse al humor. Sin embargo, desde ese momento, nadie del entorno, incluso su familia le volvió a hablar, por orden religiosa.

“Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación, diciendo ‘Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová’ y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y vas a perder la relación con tu familia para que ahora digáis que es algo voluntario”, dijo en el video.

Esto debido a que “hace unos días me entero de que testigos de Jehová en España han denunciado a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová y he tenido que aguantar como ahora mismo están intentando cambiar su versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión”.

Sí hizo un llamado a no estigmatizar a los integrantes de la religión, por ejemplo, los que se encuentran en la calle predicando su religión, pues asegura que “son personas buenas que creen hacer lo correcto” y que “no se dan cuenta que la organización los está utilizando”.

Como es salir de los Testigos de Jehová pic.twitter.com/8G0yLpOtgj — Sorayis Narez (@SorayaNarez) March 16, 2023

De acuerdo a lo que indica La Tercera. en la biblioteca de la congregación se indica que “los cristianos verdaderos reconocen que no pueden dar más importancia a la familia que a Dios”,.

En él se lee explícitamente que la palabra de Dios “manda a los cristianos a que no se relacionen con alguien que ha sido expulsado de la congregación”. Y así le sucedió a Sorayis, cuya familia y amigos la borraron de su vida por decidir dar un paso al costado.