“Estaba extremadamente bien acompañado”: Iván Cabrera aclara su situación sentimental tras ser visto con una mujer en el concierto de Romeo Santos

Iván Cabrera tuvo que alzar la voz tras fuertes rumores de que estaría en una nueva relación tras ser visto con misteriosa mujer en el concierto de Romeo Santos, durante este martes.

Los registros, fueron filtrados por el sitio de farándula Infama, quienes vieron a la exchico Yingo disfrutando del espectáculo.

“Han salido unas noticias sobre mí, tal vez no son correctas, me imagino no porque ustedes quieran, ya que creo que hay un selecto grupo de profesionales que se encarguen de verificar la información”, partió diciendo a través de su cuenta de Instagram.

“Tiempo atrás, salieron ustedes hablando que me habían visto a los besos con una mujer. Yo nunca en una discoteca me he andado agarrando a besos, si lo he hecho alguna vez habrá sido con alguna polola o exesposa”, afirmó haciendo una clara referencia a los rumores sobre su expareja.

“Si ustedes esperaran que iba a bailar reguetón a 10 o 20 metros de distancia, no lo voy a hacer. Me encanta ir a una discoteca no para ir a copetiarme o tener excesos, sino que ir a bailar. Si alguien me saca a la pista, le voy a meter cadera, no hay nada de malo (…) lo doy todo”, explicó.

¿Está soltero o no?

Posteriormente, Cabrera contó lo que realmente pasó en el show de Romeo Santos: “Con respecto al concierto, sí fui, y obviamente me iban a ver porque todo el mundo tiene cámaras (…) lo pasé increíble”, aseguró.

“No me puedo andar ocultando, más encima si te llega una invitación de una fanática extrema de Romeo Santos, no puedes decir que no a un tremendo espectáculo”, sostuvo.

Por último se refirió a Javiera, la mujer que lo acompañó al evento. “Ambos lo pasamos súper bien, estaba extremadamente bien acompañado por una persona que le encanta la bachata, y salió por ahí en una noticia sobre un video que yo mismo grabé y que se lo compartí, y en donde dijo ‘enamorada de este hombre’, pero era por Romeo Santos”, sentenció.