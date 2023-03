“Hay gente que se cree con el derecho de decir cosas”: Christell Rodríguez respondió a los comentarios sobre su cuerpo

Durante las últimas semanas, Christell Rodríguez hizo público los terribles comentarios que ha tenido que soportar debido a la gordofobia de las personas. Ella conversó con Página 7 sobre esta experiencia y su nueva oportunidad de pisar el escenario de “Aquí se baila”.

La artista señaló sobre las opiniones de su cuerpo: “Es algo que dejé de enfrentar, entre comillas. Al volver a estar expuesta en televisión, hay gente que se cree con el derecho de decir cosas y expresar sus sentimientos íntimos, reflejándolos en otra persona”.

“Lamentablemente, esto forma parte de la vida de uno, y ya no me lo tomo de manera personal. No cala en mi corazón porque me protejo mucho en ese sentido”, agregó.

Sobre si ocupa esta experiencia como un motor para seguir adelante en el baile, ella señala que no es así. “Tampoco creo que sea algo de donde sacar fuerzas. Mis fuerzas provienen de mis ganas de bailar y de aprender, más que de la idea de demostrarle algo a alguien”, aseguró.

“Para mí, el programa es algo súper personal que me encanta hacer. Siempre quise aprender, y de ahí saco toda la garra para seguir mejorando, y demostrarme a mí misma que me puedo superar”, complementó su idea.

La segunda chance para aprender

Christell se refirió a esta segunda patita que está disfrutando en el programa de baile y las diferencias que existe entre las temporadas. “Estoy más segura de mí misma como persona, así que ha sido genial ver mi crecimiento y diferencia entre ambas temporadas. Yo lo noto, sobre todo en los ensayos y la forma en que llego a la presentación del programa”, continuó

Finalmente, destacó el compañerismo que existe dentro de los participantes del programa. “Entre todos nos apoyamos y la mayoría de los que estamos en el programa estamos más en la parada de aprender que de competir”, sostuvo Rodríguez.

“Los que sí están ligados al baile y son profesionales, nos ayudan, dan ideas, siempre hay un comentario bonito y apoyo entre compañeros. Eso se agradece porque la experiencia más bonita y enriquecedora es la que se vive fuera de los capítulos. Lo pasamos muy bien entre todos”, concluyó.