“Igual te quiero Boric”: Entre broma y broma Vlado Mirosevic juró que el presidente perjudicó al PL en cambio de gabinete

Muy risueño se le puede ver a Vlado Mirosevic en un adelanto de la nueva temporada del programa web de entrevistas con humor político, CacoTv, conducido por Hermann Heim, conocido youtuber que ha entrevistado a varios parlamentarios chilenos.

Por lo que se puede ver en el video -lanzado en distintas plataformas- el diputado logró relajarse a tal extremo, que cuando Heim le asegura que tiene pinta de ser más promiscuo que él, Vlado reconoce con una sola y coqueta risotada la aseveración.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados habló de sus cambios de coalición (pasó de apoyar a Sebastián Piñera, a ser del Frente Amplio y luego llegar a Socialismo Democrático), pero también expresó que el Partido Liberal fue “cagado” en el último cambio de gabinete, para luego dedicarle unas tiernas palabras al mandatario chileno: “Aún te quiero Boric”.

Recordemos que en la última modificación ministerial, el partido del diputado se quedó sin ministerios, por lo que claramente este sería uno de los puntos claves, de los cuales no se iba a escapar en la entrevista de Hermann, la cual podremos ver completa durante las próximas semanas: El primer capítulo de la nueva temporada de Caco Tv se estrena el próximo domingo.

CacoTv

Más invitados a Caco Tv

El programa de entrevistas con humor político contará con la participación de presidencias de partidos, candidatas al consejo constitucional y figuras claves de la política nacional.

Conducido por el comediante Hermann Heim, en este nuevo ciclo las entrevistas estarán protagonizadas por figuras importantes de diversos partidos políticos como Carmen Frei, Natalia Piergientili, Javier Macaya y el presidente de la camara baja Vlado Mirosevic

Con el particular humor que caracteriza al programa web, cada capítulo se adentrará en la historia y anécdotas poco conocidas de políticos como han sido José Antonio kast, Carmen Hertz o Gonzalo Winter. En ellos se podrá ver, por ejemplo, a Gloria Hutt conociendo un vibrador, Carmen Frei confesando que no sabe si ha sido corrupta o no, y al presidente de la Cámara de diputados y diputadas, Vlado Mirosevic, afirmando que “se cagaron” al partido liberal en el último cambio de gabinete.

El estreno de la nueva temporada estará disponible desde las 20 horas de este domingo, por el canal de YouTube CacoTv, con la entrevista a la presidenta de Evópoli y candidata a consejera constitucional, Gloria Hutt.

