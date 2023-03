Luis Slimming le dio con todo a Johannes Kaiser: “Así como exige que Fabiola acredite su ceguera, yo exigiría que él acredite su inteligencia”

En el programa “Sentido Común”, de radio El Conquistador, la diputada María Luisa Cordero aseguró, acerca de la senadora Fabiola Campillai, “que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”. Esto hizo estallar al Congreso, donde se rechazaron los dichos de forma transversal.

Sin embargo, no en un colega. El diputado Johannes Kaiser precisó en su cuenta de Twitter que “las dudas producidas respecto de la supuesta capacidad visual de la senadora Campillay (sic) se aclaran fácilmente. La senadora solo necesita publicar el informe del SML que acredita su condición de no vidente”.

Tweet del diputado Johannes Kayser

Estas declaraciones provocaron reacción similar en redes, que las de su colega Cordero, y llegó hasta personeros del humor.

Fue así que el comediante Luis Slimming escribió en su cuenta de Twitter que: “Así como Johannes Káiser exige que Fabiola acredite su ceguera, yo exigiría que él acredite su inteligencia. Se supone que la tiene, pero tengo mis dudas. En todo caso, prefiero a un ciego que a un tonto”.