Pablo Mackenna y la acusación de María Luisa Cordero contra Campillai: “¡Cómo habrás de ser de mala, para unir al congreso en pleno!”

Este miércoles terminó con una tremenda polémica en el Congreso. Esto porque la diputada María Luisa Cordero (IND-RN) acusó que la senadora Fabiola Campillai (UND) “no es totalmente ciega”.

Esto trajo que el Parlamento de forma transversal condenara los dichos de la parlamentaria y entregando todo el apoyo a Campillai, quien perdió la vista producto de una bomba lacrimógena lanzada por personal de Carabineros, en medio del estallido social.

El escritor Pablo Mackenna se refirió al hecho en redes sociales: “!Cómo habrás de ser de mala, para unir al congreso en pleno!”

Algunos seguidores le recordaron que fue la misma María Luisa Cordero que en su momento lo defendió, cuando lo acusaron de abusar sexualmente de una menor. Ante esto, Mackenna precisó que “su reacción decente ese día, no cambia la seguidilla de horrores en que la he visto enarbolar banderas. Se lo agradezco, y no creo en seres unívocos en la maldad o en la prudencia. Y hay cosas frente a las que no se hace vista gorda. ¿Porqué habría de deberle el haber sido justa?”.

Respecto a quienes apoyan a la diputada Cordero, el escritor increpó a uno de sus seguidores: “¿Tienes un parte médico? Yo tengo mis dudas con respecto a las circunstancias reales de esa noche terrible en que perdió la vista. Me parece que nunca quedó del todo claro. Pero perder la vista es horrible y no lo pongo en duda”.