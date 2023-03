Paty Maldonado reveló que fue víctima de acoso por parte de productor de TV: “Me dijo ‘yo te pegaría una cach..., por que me encantas’”

En el nuevo capítulo de “Las Indomables”, Paty Maldonado reveló que fue víctima de una horrible situación en su juventud tras estar trabajando en un programa de televisión.

La confesión se dio mientras las panelistas del programa online se encontraban hablando sobre el feminismo y ambas lanzaron fuertes críticas sobre el movimiento.

“Yo no necesito un grupo de mujeres que me salga a defender y que alegue mis derechos, no”, comentó de entrada para luego contar su testimonio

“Yo aprendí a defenderme de niña. El otro día yo conversaba con Jorge y le decía ‘¿tú crees que yo nunca fui acosada?, tú crees que nunca un director de televisión, un productor o alguien importante dentro de la televisión me dijo ‘yo te pegaría una cach..., por que me encantas, me da la impresión que eres como tonta para la hue...’”, recordó.

Ante esto, Maldonado decidió reaccionar y pararle los carros al sujeto: “Yo no necesité llamar a Carabineros, ni llamar a mi papito, ni a mi mamita, ni ponerme a llorar. ‘(Le dije) tendría que ser enferma de la cabeza conchetu... porque para acostarse contigo hay que tener guata de cachureo, prefiero entregarle el traste a las pirañas’. Le dije de todo delante de la gente y se terminó, él me pidió disculpas, muchas disculpas y mira lo que es la vida, terminamos siendo grandes amigos”, aseguró.

“Si no me hace el quite yo le aforro”

En la misma línea, la opinóloga se refirió a otro episodio que vivió dentro del mundo de la pantalla chica, en donde un hombre la tocó sin su consentimiento.

“Un señor me agarró el cu..., yo tenía 23 o 24 años. Si no me hace el quite yo le aforro con un premio que yo tenía en la mano. Claro que me habría recriminado, porque el premio era de bronce. Nunca tuve un problema, porque de ahí para delante tuve un respeto tremendo”, contó.

Finalmente, Maldonado lanzó una crítica a las formas de manifestación de hoy en día y reprendió a las personas que deciden contar los abusos y acosos que han vivido.

“No voy a salir a estas alturas de mi vida, después de 40 o 50 años a decir ‘sí, porque él me acosó’ , ya me defendí, lo mandé a la chu... y punto ¿Sabes por qué? Porque yo me podía ganar la vida, no entro nunca más a la televisión, nunca más a un espectáculo, yo seguía trabajando con mi papá, tenía mi peluquería, yo sabía ganarme la vida, no nací para una sola hue..”, sentenció.