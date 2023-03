“Se le nota que ve”: Claudio Reyes insiste en teoría de Dra. Cordero por visión de senadora Campillai

Al igual que la diputada María Luisa Cordero, el actor Claudio Reyes también expresó su teoría respecto a la visión de la senadora Fabiola Campillai, asegurando que “se le nota que ella ve”, dijo en el programa de Youtube “Facho cola”.

“A mí no me sorprende porque se le nota, se le nota que ella ve. Por lo menos tendrá algo de visión en un ojo”, indicó Reyes en El Facho Cola.

Además, se refirió al sentido lamento de Campillai en el Congreso, tras escuchar las palabras de la doctora Cordero, señalando que “ahora es una blanca paloma”, según consigna Show y Fama.

“¿Por qué no le sale ni parecido a cuando dijo ‘quemémoslo todo, destruyamos todo’? Ahora es una blanca paloma que no quiebra un huevo. Este es el doble estándar que tiene la izquierda cochina de este país. Esta izquierda asquerosa, ella es una fiel representante”.

“La gente no le cree. ¿Quién la va creer? Nadie”, dijo finalmente, tras leer los comentarios de sus seguidores.

Dra. Cordero contra Campillai

La diputada María Luisa Cordero (IND-RN) acusó que la senadora Fabiola Campillai (UND) “no es totalmente ciega” en un programa radial, provocando el repudio de parte importante de la Cámara Alta, según informó BioBío Chile.

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, aseguró la diputada de oposición.

Las declaraciones de la Doctora Cordero fueron realizadas este martes en el programa “Sentido Común” de Radio El Conquistador.

“Es terrible vivir lo que yo viví”

Al respecto, la legisladora señaló que “esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni se pueden imaginar”.

“A lo largo de este tiempo he tratado de salir adelante, porque al peinarme todos los días me doy cuenta de lo que me ocurrió de nuevo. Al no poder admirar a mis hijos o a mi esposo, vuelvo a recordar lo que me pasó. Es terrible vivir lo que yo viví”, añadió Campillai.

Por último, la senadora agradeció el apoyo e indicó que “ojalá se pueda hacer algo, porque ella no puede volver a decir estas cosas”.