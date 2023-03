“Armar tanto escándalo a mi me parece más grave”: Paty Maldonado tras polémica entre la Dra. Cordero y Fabiola Campillai

Durante la jornada del 23 de marzo se emitió un nuevo capítulo de “Las Indomables”, en donde Paty Maldonado quiso analizar en profundidad el conflicto entre la diputada María Luisa Cordero y la senadora Fabiola Campillai.

“No es ciega total”, fueron las palabras que generaron ronchas en varios parlamentarios y autoridades, incluído el Presidente Gabriel Boric.

Bajo este contexto, la panelista criticó duramente la reacción que tuvo Campillai tras ser cuestionada, el cual terminó en llanto en frente de sus compañeros de Congreso.

“Se le ha dado mucha más importancia, a mi juicio, de lo que realmente es. Me pareció un poquito mucho ese discurso con llanto y lágrima”, comentó y aseguró que le avergonzó la manera de actuar de la senadora.

“Yo me hago la pregunta: ¿El hecho de quedar ciega, también la hace quedar invalidada de las manos? Vi que ella no se secaba las lágrimas, eso me dio un poquito de pudor, es un verdadero espectáculo. Lo pudo haber hablado muy seriamente y haber dicho lo que ella pensaba sin hacer estar parafernalia del llanto”, sostuvo.

En la misma línea, y aprovechando el vuelo, Maldonado aprovechó de criticar a los partidos políticos de izquierda, afirmando que siempre buscan sacar provecho de la situación y victimizarse.

“¿Por qué siempre la izquierda se victimiza frente a ellos? La izquierda es víctima de todo, son blancas palomas, son personas buenas y maravillosas y los contrarios son los malos y perversos. Usan cualquier detalle para victimizarse y sacar partido de eso. Recuerdo que la señora Campillai dijo: ‘Salgan a quemar todo, quemen Chile’. Yo no vi que la izquierda hiciera una crítica de sus actos. Armar tanto escándalo a mi me parece más grave lo que usted dijo”, sentenció.