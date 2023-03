Daniella Chávez sobre su nuevo rol farandulero: “Quizás con la gente que no se ha portado tan bien conmigo, no tenga tanta amabilidad jajaja”

La modelo rancagüina Daniella Chávez no es alguien que pase desapercibida, y eso se volvió a comprobar en su aparición como panelista del programa farandulero “Sígueme y te sigo”, lugar en el que ha participado desde el lunes.

Ella fue entrevistada por Las Últimas Noticias, quienes le consultaron por su nueva labor, “esto es muy diferente a lo que yo hago, pero quiero experimentar, quiero que la gente me conozca y me vea en otras facetas”, afirmó.

“Es como un desafío hacia mí. Hace tiempo me ofrecen roles en TV y me daba miedo tomar esas propuestas. Entonces, dije ‘ya, probemos acá’”, contó. “Es verdad que a mí me va bastante bien en mis actividades, no necesito de la TV, pero siempre he querido llegar a un público diferente, sobre todo que están alejados de las redes”, agregó.

Chávez señaló que este año por negocios estará más tiempo en Chile, por lo que cuando se abrió su agenda por dos semanas, decidió llenarlas con su participación en el programa, y cree que estará durante la semana siguiente.

“Soy cero conflictiva”

Sobre cómo ha sido su experiencia, ella afirmó que “al principio tenía un poco de miedo, porque no soy conflictiva ni muy farandulera. Sé que a veces los contenidos de farándula son un poco duros, pero me he sentido súper bien”. De igual forma, destacó la buena acogida que ha tenido en el programa.

En tan solo una semana ya ha dejado la grande con la información que entrego de la pareja de Faloon Larraguibel. Acerca de las exclusivas que maneja, afirmó que el medio es muy chico y, por eso, se enteraba de ciertas cosas.

“Pero por mi parte hay mucho filtro. Siempre voy a proteger a la gente que es parte de mi círculo, de mi entorno o a la gente que se ha portado bien conmigo. Quizás con la gente que no se ha portado tan bien conmigo no tenga tanta amabilidad (risas)”, aseguró Chávez.

“Yo soy cero conflictiva, me llevo bien con el 99% de la gente de la farándula. Pero, sí en estos días me he dado cuenta que cuesta hablar de los demás en TV cuando los conoces a todos. Es un poco difícil porque después te los encuentras en eventos o reuniones”, cerró la modelo.