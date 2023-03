“Le ponen color, es porno gay”: Nelson Mauri se vuelve tendencia con videos explícitos en Twitter

El bailarín Nelson Mauri se convirtió en trending topic, producto de los explícitos videos sexuales que compartió en Twitter donde sale intimando con hombres desnudos, tal como una película para mayores.

Fue luego que un usuario publicara la frase “no vayan al perfil de Nelson Mauri” que uno a uno los cibernautas comenzaron a caer, demostrando que no aguantaron la curiosidad de saber por qué motivo era mejor pasar de largo.

Si bien, el exchico Rojo viene compartiendo contenidos triple X desde hace bastante tiempo atrás en la red social, ahora se masificó su cuenta, provocando diversas reacciones en los usuarios.

Mientras algunos criticaron que se hiciera tanto alarde y no se normalizaran sus publicaciones, otros simplemente se dedicaron a festinar con las desatadas imágenes.

Videos tiple X de Nelson Mauri

“Sale Nelson Mauri en TT, entro a mirar, dice no vayan a su perfil y pucha el alma de Soa Copuchenta vive en mí”, “Ctm vi Nelson Mauri en TT y por favor no@busquen ni una wea”, “El problema no es que Nelson Mauri sea gay (love is love) el tema que no gusta es que muestre sus intimidades al publico”, “Ctmmm el twitter de Nelson Mauri!! como lo desveo”, “No busquen Nelson Mauri porque se la pescan viva. Cuidense”, fueron parte de los comentarios.

Otros en tanto, consideraron que los videos no eran para tanto.

“Los heteros tienen una obsesión con hacer TT a Nelson Mauri por hacer porno gay, la cosa va por otro lado parece”, “te apoyo cada cual sabe que hace en su vida . y para lo que vamos a vivir en esta vida que cada cual se coma lo que se le de la gana los demás que se jodan Saludos @Nelson_Mauri_”, “Heteros sorprendidos por nelson mauri, cada trimestre sin falta”, “Le ponen color, es porno gay”.