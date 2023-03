“Lo único que quiero es ser un referente de la vida saludable”: Nicole “Luli” Moreno responde a los usuarios mala onda que critican su cuerpo

Han pasado solamente un par de días desde que Nicole “Luli” Moreno demostró que se encuentra agotada de los malos comentarios que recibe sobre su cuerpo.

En este contexto, es donde la modelo nuevamente se refirió a las críticas de los cibernautas: “Si sumo y resto, siento muy buena energía y buena onda, la gente está muy contenta con mi trabajo, ya que les ha gustado mi progreso, y con eso yo me quedo”, dijo en una conversación con Página 7.

“Claramente, hay personas que no les puede parecer mi participación en Aquí se baila, pero es parte de eso”, añadió.

“Ninguna persona debería opinar del cuerpo del resto”

En relación a su mensaje en su cuenta de Instagram, Nicole aclaró que: “Hablé en general, no quise hablar solamente de los comentarios en redes sociales, ya que siento que ninguna persona debería opinar del cuerpo del resto, no viene al caso, pues cada uno sabe cómo se siente feliz”.

“En verdad, yo no puedo creer, y lo digo con la mano en el corazón, cómo puede haber gente que critica mi trabajo, puesto que somos el segundo país de la OCDE con más obesidad, lo único que quiero es ser un referente de la vida saludable”, complementó.

Asimismo, Moreno aseguró que no se enoja por esta situación, ya que “me encantaría educar a la gente en lo que es bueno y malo”, manifestó.

“Si se habla del tema deportivo, no me molesta, al contrario, siento que a las personas tengo que entenderlas, yo mismo educarlas, si no saben cómo alimentarse o realizar ejercicio, no solo por el cuerpo, sino que por el bienestar de adentro hacia afuera”, concluyó.