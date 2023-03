“Ni les cuento el bullying”: Daniel Valenzuela bromeó con parecido a Rodolfo Carter y le dio su apoyo

El animador Daniel Valenzuela sorprendió al compartir una imagen en su cuenta de Instagram junto al alcalde de La Florida Rodolfo Carter, comentando el parecido con el edil, quien estos días ha estado en el centro de la noticia debido a las mediáticas y comentadas demoliciones de supuestas casas de narcotraficantes.

“Ni les cuento el bullying por estos días jajajajaja. No sé si nos parecemos o no con @rodolfocarterfernandez, pero independiente de posiciones políticas y divisiones absurdas, el foco hoy es claro. Luchar contra la delincuencia”, escribió el animador, entregando su rotundo apoyo a la cuestionada iniciativa del jefe comunal, de luchar con sus propios medios contra los traficantes de drogas.

Además, Valenzuela explicó que la medida de Carter se agradece, debido a la lentitud de otras autoridades.

“Valoro infinitamente las señales en un país donde todas las autoridades ( cualquiera, cualquiera de los poderes, de cualquier lado político),actúan taaaaan lentamente ante un flagelo tan cómodamente instalado”, explicó.

Finalmente, más allá de las bromas recibidas por el parecido físico, aseguró que en lo que espera parecerse es en las agallas, aunque lo expresó en términos más coloquiales.

“Si nos parecemos o no, espero que en los huevos!!!Digo, en el CORAJE más bien!! Jajajjaja”, se despidió el animador.

Apoyo de Valenzuela a Carter

Dentro de los comentarios que recibió en su red social, los usuarios destacaron la similitud aunque su apoyo al alcalde generó opiniones divididas.

“Todo mi respeto para el alcalde por fin alguien hace algo. positivo y efectivo”, “Y no estoy de acuerdo en lo que esta haciendo el Alcalde Carter. Los narco en un segundo arman otra casa. Creo que el problema hay que tratarlo de raíz no por las ramas.”, “Uno se debe cuestionar cuando apoya públicamente a alguien que le está mintiendo a la gente con una pseudo lucha al narcotráfico que no existe, y es solo tu campaña presidencial y para desviar la atención de la plata que falta en el municipio del que eres alcalde”.