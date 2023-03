“Que no me suelte nunca más”: China Suárez se sinceró sobre la primera noche que pasó con Rusherking

La actriz argentina China Suárez, quien se hizo conocida en nuestro país por haber sido pareja del reconocido actor nacional Benjamín Vicuña, se sinceró sobre su nueva relación con el cantante Rusherking en una entrevista con “Noche al Dente” de América TV.

Sobre la primera vez que conoció al cantante, ella señaló que le atrajo su aura de misterio mientras estaban en la reconocida fiesta. “A mí, me suelen gustar esas personalidades, como el misterioso porque no era el alma de la fiesta o estaba borracho, estaba como ahí tranquilito y me pareció súper lindo”, señaló.

“Fue todo muy lento. Fue muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida, fue como esas relaciones antiguas, como muy despacito. Esa noche cada uno se fue a su casa, no fue como esa cosa como de ahora que se van juntos”, aseguró Suárez, quien comentó que no era conservadora, pero las cosas se dieron distintas.

“No me había pasado nunca”

Las revelaciones de China Suárez no se quedaron ahí, sino que también contó sobre la primera noche que durmió con su actual pareja. “Me acuerdo que después de un tiempo, la primera vez que dormí con él, fue algo que no me había pasado nunca”, partió.

“No me gusta dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago (...) Pero me pasó que me abrazó y por dentro, está bien yo soy pisciana e intensa, decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, era un cosa rarísima”, concluyó.

La pareja está más que consolidada, a pesar de no llevar ni un año, pero ha sido bastante intensa afirmó. Es más, la actriz China Suárez hizo una colaboración musical con su pareja.