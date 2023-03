“Quiero pedirte que no seas tan odiosa”: Dra. Cordero alzó la voz y cortó la llamada en medio de tenso momento con Monserrat Álvarez

Durante esta mañana, la diputada María Luisa Cordero estuvo como invitada en el matinal de Chilevisión, en donde se refirió al conflicto con la senadora Fabiola Campillai.

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, fue la acusación que realizó la mujer.

A raíz de esto, la parlamentaria tuvo un contacto en directo en “Contigo en la mañana”, en donde aseguró que ella solamente “compartió el diagnóstico médico” y que sólo quería que vieran que Campillai se encontraba en un -supuesto- buen estado de salud.

“¿Usted pide disculpas por sus dichos? ¿Cuál es la autocrítica que hace frente a eso?”, preguntó Monserrat de entrada.

Acto seguido, la parlamentaria replicó: “En primer lugar, quiero pedirte que no seas tan odiosa, porque acuérdate que tú eres de izquierda y la izquierda se lava los dientes con la sororidad, que equivale a la solidaridad entre mujeres”.

“La otra cosa era una corrección del castellano. Las disculpas no se piden, señora Monserrat, porque cuando uno se supone que ha agredido o insultado a alguien no le va a pedir generosidad. Las disculpas se ofrecen”, añadió.

“Dicho eso, cómo voy a pedir disculpas de un diagnóstico. ¿O sea, cuándo los médicos hacemos un diagnóstico tenemos que ofrecer disculpas y deshacernos en palabras y buenísimos de matinal?”, sentenció.

Estas palabras molestaron a Monserrat Álvarez, quien decidió preguntarle directamente cuál era el objetivo de revelar la información de Fabiola de manera pública.

Doctora Cordero: “En vez de estar agrediendo... Déjeme hablar, déjeme hablar porque usted habla toda la mañana, tiene acorralado al pobre Julio (César Rodríguez), así que déjeme hablar”, comentó alzando la voz, a lo que JC le dijo que se calmara.

“No me digas que me calme, porque si me invitaron para escucharlo a ustedes, para eso mejor prendo mi tele. Subí la voz para parar el carro, para no estar con tanta diferencia (...) Lo que quiero decir es que ella no es ciega, ella tiene un ojo que mantiene la visión. En vez de estarme agrediendo, si fuéramos realmente solidarios y buenas personas, y no una manga de cobardes acomodaticios como lo son todos...”

Monserrat Álvarez: Usted está diciendo algo súper grave... que la senadora Campillai... ¿Con el objetivo de qué? ¿Que está engañando con su discapacidad?

Doctora Cordero: Lo está diciendo usted, no yo. Uno cuando atiende a un paciente señora Monserrat Álvarez, uno busca la franqueza...

Monserrat Álvarez: Ella no es su paciente. ¿Con qué objetivo usted está diciendo lo que cree que es su diagnóstico?

Cortó la llamada

Ante la insistencia de la animadora de CHV, la diputada finalmente arremetió con todo: “Hablo desde mi conocimiento y mi interés por los demás ¿No pueden entender eso? (...) Quiero darle la alegría de que puede recuperar la vista, se puede mejorar tomando vitaminas”.

“Que me agradezca la gente de izquierda que están hasta el cogote porque yo saqué los temas dificultosos... porque aparezco yo y se distraen de todos los temas”.

Finalmente, y tras varios gritos de parte de la Doctora Cordero a Monserrat Álvarez y a Julio César Rodríguez, quienes solamente le preguntaron sobre cuál era el motivo por cual arremetió contra Campillai, la diputada decidió cortar la llamada en medio de las palabras de los animadores.