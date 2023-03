“Cásate igual, está todo pagado”: Pamela Leiva reveló curioso consejo de Maly Jorquiera

Las entrañables amigas, Pamela Leiva y Maly Jorquiera, estuvieron presentes en el último capítulo de “Podemos Hablar”, el cual estaba protagonizado por diversos comediantes de la escena nacional.

En el punto de encuentro, mandaron a llamar a quién ha seguido un pésimo consejo, y cuando vio a Pamela Leiva levantarse, Maly intentó todo para que se saltaran este episodio ya que ella estaba detrás de este.

La comediante nacida en Puente Alto señaló que un día estaba en un evento con su amiga, en los preparativos de su boda, con invitadas enviadas y todo. Maly, quien era una de las asistentes a la boda, pasó a buscar a Pamela para ir al evento, exactamente una semana antes de la gran fecha, y ella estaba teniendo sus dudas.

“¡No me quiero casar! ¡No lo soporto!”

“Yo venía con mi cabeza revuelta por todo lo que estaba pasando”, señaló Pamela. La comediante contó que gracias a ella y su insistencia, le diagnosticaron una fuerte diabetes a su expareja. Debido a este diagnóstico, su humor comenzó a empeorar. “Tenía un genio de la puta madre, te lo juro que insoportable. Entonces yo ya no daba más”, reveló.

Así que una vez que se subió al auto de su amiga, le dijo “¡No me quiero casar! ¡No lo soporto! Yo no quiero mi vida al lado de este desgraciado. Si va a ser así mi vida, no me quiero casar”.

“Maly iba manejando y me dice: ‘Amiga, cásate, está todo pagado, total después te separai’”, contó entre risas. “¡Nooo! ¿Cómo dijo eso? Estaba enferma, qué materialista, superficial”, exclamó la implicada, sacando carcajadas.

Sin embargo, Pamela contó que la pasaron de maravilla en el matrimonio, y que con sus amigas lo resignificaron y querían recordarla, así que la bautizaron como “su cumpleaños”.

Al final señaló, que Maly tenía razón ya que al estar todo pagado, no le iban a devolver nada, así que en realidad, no quedaba de otra.