“Ese bigote ordinario”: Cambio de look de Alexis Sánchez dividió a usuarios en las redes sociales

El famoso futbolista Alexis Sánchez prestó una entrevista a 24 Horas en donde repasó distintos temas con respecto a su carrera deportiva. No obstante, había otro protagonista al cual hacer mención, su nuevo bigote.

“Llego a la Selección y me dicen ‘ah el bigote de la buena suerte’. Y digo ‘qué buena suerte, soy yo la suerte. No te levantai vo’ a las siete de la mañana o a las cinco a entrenar. No es suerte, no es el bigote. Es la constancia del día a día”, señaló.

El periodista le preguntó si es que un dio vio el bigote y le pareció interesante, por lo que el futbolista respondió: “dije ‘vamos a cambiar, siempre igual. Me voy a poner más sexy’ (risas). No, no, se me dio y lo dejé ahí para cambiar un poco el estilo”.

“El día de mañana, me lo corto y fácil (...) si seguimos haciendo goles, es cábala entonces”, terminó.

“Le salió como Cantinflas”

No obstante, las redes sociales no estaban muy a favor de este cambio de look. El bigote generó diversas críticas, quienes lo encontraron ordinario, similar al look de un actor porno ochentero y Cantinflas.

Jajajaja le salió como cantinflas!! — Hediondo (@aurikano) March 25, 2023

que chucha alexis sanchez con ese bigote d actor porno de los 80's JAJAJS pic.twitter.com/YLDqtc8eEy — julio césar (@JulioCesarUV) March 25, 2023

Alexis Sánchez ...un poco de canas con ese bigote, ese corte y empieza a gritarle a Parker...Creo que Sánchez tiene pasta de DT. pic.twitter.com/ObIFIOS0M6 — Rodrigo J Quintana (@PlanetaQuintana) March 24, 2023

Oye ese bigote ordinario del alexis sanchez weona — La Bonita de Puente Alto 🏳️‍🌈 🇨🇱 🌳 (@ErestuFaloon) March 24, 2023

alexis sacate ese bigote te queda feo @Alexis_Sanchez — soplapollas (@kciqes) March 25, 2023

Tengo que decir que ME PERTURBA EL BIGOTE DE ALEXIS SÁNCHEZ PORQUE SIENTO QUE SE VE IGUAL A H1tl3r — Ja 🎈 (@B0nh0miaa) March 25, 2023

El bigote, ordinario de Alexis Sánchez — Pipe (@PipePolo4) March 25, 2023

No obstante, no todos los comentarios fueron críticos, algunos usuarios les convenció el bigote de Alexis y destacaron su rol como “cábala”.

Me quiero hacer el bigote de @Alexis_Sanchez — Manuel Labra 🅰️ (@manollabra) March 24, 2023

El bigote le dio el segundo aliento. — YORCH KARRILLO (@JorgeCarrilloMu) March 23, 2023

El bigote de la suerte no falla, doblete para Alexis Sánchez, aca la primera pepa👏👏👏😎🇫🇷 pic.twitter.com/w9b0A31ZtK — Viaconectados® (@viaconectados) March 19, 2023