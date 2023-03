“Te pego un tiro en los ojos”: Willy Semler es acusado de violencia sexual y psicológica

Una joven de 27 años realizó una grave denuncia contra el actor Willy Semler, revelando amenazantes correos y mensajes telefónicos, advirtiéndole que enviaría a matones para agredirla. Además, a través de su cuenta de Instagram, la mujer dijo estar embarazada del reconocido artista de 64 años, a quien acusó de violentarla sexual y psicológicamente.

“Quiero contarles que estoy esperando un hermoso hijo de ya 4 meses en mi panza, fruto de un vínculo que tuve con Willy Semler, y esa es la noticia terrible, lo que pensé era una relación de padrino y ahijada llena de lealtad y de preocupación de mi parte por su salud mental, en algún minuto mutó hasta convertirme yo en su asistente y a entablar una relación espantosa”, relató.

Según contó, “él no solo usó sus años de diferencia y su figura de superioridad, su enfermedad mental y su fama, sino también el constante chantaje emocional para ejercer en mi contra manipulación de conciencia, violencia psicológica, económica, simbólica y hasta sexual”.

Si bien, en comienzo dijo que “en cuyos detalles no entraré únicamente por respeto a mi hijo”, finalmente dio a conocer una serie de amenazantes mensajes que le envió el actor, a quien acusa de estar en un deplorable estado mental, debido al consumo de drogas y alcohol.

Correos Willy Semler

Amenazas de Willy Semler

“Te pego un tiro en los ojos...anda cambiando el estilo hacia la artista intelectual de vanguardia que es lo que realmente eres...anda cambiándome el tonito, pendeja”, le escribe en un WhatsApp, criticando una foto donde ella sale con poca ropa.

Mensajes de Willy Semler

En otro mensaje le dice que “paremos con el tema, porque o me voy cortado o me posee el diablo...estoy en un pésimo días y no quiero sobrepasar mis propios límites. Porque cuando eso ocurre no quedan sobrevivientes”, la amenazó.