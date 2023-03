“No hagan esto en casa”: joven hace dieta comiendo pollo crudo y recibe duras críticas

En la era de la prehistoria, el hombre comía lo que encontraba en la naturaleza, cuando se inventó el fuego se llegó a la cocción de los alimentos y en la actualidad algunos de ellos son demasiados procesados.

Lo cierto es que la dieta de cualquier persona debe ser balanceada y con todos sus componentes, proteínas, carbohidratos y vegetales.

También los médicos recomiendan que las carnes lleven la suficiente cocción ya que esto ayuda a eliminar bacterias y microorganismos que se encuentran en ella y así se previenen enfermedades como la salmonela.

Un extremo de dieta con pollo crudo

Pero el caso de Mimi Graff es extremo, pues consume todo tipo de alimentos crudos, desde carne de res, pollo, hasta huevos.

En cuanto a las bacterias, asegura que no corre peligro, pues según ella al ser productos orgánicos, supuestamente hay menos riesgos de contraer enfermedades.

Graff se ha hecho viral en las redes sociales, especialmente en TikTok por mostrar su peculiar régimen alimenticio, el cual consiste en muchos productos de origen animal, como huevo, carne y pollo, pero sin estar cocinados. Asegura además nunca haber tenido problemas de salud por esto.

No lo hagan

Reseña el portal Upsocl que el video donde cuenta su experiencia ya tiene más de 1 millón de visualizaciones, en el cual se ve mordiendo un trozo de pechuga cruda: “Estoy tratando de normalizar comer esto en tu habitación”.

Esta situación llamó la atención de miles de usuarios que en sus muchos videos donde muestra esta práctica, comentan los posibles riesgos que esto conlleva, además de criticar que promover este tipo de prácticas puede ser peligroso para muchas personas.

“¿Cómo no te enfermas?”, “Yo creo que sabe mejor cocinado y con sazón”, “Puedes contraer E.Coli y salmonella comiendo carne cruda”, “Gente, no hagan esto en casa”, “Amiga, no es como si fuera pescado para el sushi”, son algunos de los comentarios que recibió la joven en TikTok.