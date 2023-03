Lola Melnick disparó contra Laura Landaeta por reportaje sobre prostitución: “Fui víctima de ella”

Patricia Maldonado reveló en el programa “Tal Cual” la confesión que le realizó la modelo rusa Lola Melnick respecto a la periodista de investigación Laura Landaeta, quien por estos días lleva a cabo una investigación paralela al Caso Relojes, donde está involucrada la animadora Tonka Tomicic y su marido Marco Antonio López, consignó La Cuarta.

Según contó la ex”Mucho gusto”, la bailarina la llamó para contarle todo lo que sufrió tras el reportaje que años atrás lanzó Landaeta en su contra.

“La Lola Melnick me llamó y me dice ‘yo fui víctima de ella (de Laura Landaeta)’. Lola me dice que me encuentra razón en lo que dije, que algo hay detrás de esto. ¿Qué es lo que es? No lo sé. Me dijo: ‘Yo viví el drama de haber sido acusada de prostitución cuando recién llegué de Rusia y hasta el día de hoy me sigue ese cartel’”.

“Yo le digo: ‘¿Tú crees que hay algo detrás de esto?’. ‘Sí’ me dijo, y me contó algo que no voy a decir acá”, agregó Maldonado, dejando intrigados a sus compañeros.

Reportaje contra Melnick

Fue el año 2004, cuando diario La Nación publicó un reportaje de la periodista, donde afirmaba que Lola Melnick había sido prostituta.

En aquel momento, la rusa brillaba en Morandé con Compañía, a pocos meses de arribar a Chile, cuando solo tenía 21 años.

A raíz de esta acusación, la modelo fue víctima de una ola de propuestas indecentes.

“Millones de veces (le han hecho propuestas indecentes). Me las siguen haciendo y yo creo que lo seguirán haciendo, porque siempre habrá hueo... maric... que se creen con el derecho de ofrecerte plata”, dijo posteriormente en el programa Vértigo.

Además, dio a conocer que “a mí no me han llegado directamente (a ofrecer plata por sexo). Me han llegado propuestas disfrazadas, medio ambiguas. Como que, claro, ‘es solamente por amistad’. Pero nadie te invita por amistad a Miami”.