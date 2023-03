“Parte de la rutina yo la escribí en la UCI”: Belén Mora reveló el complejo momento que pasó con su hijo en la previa de Viña

Ya pasó un mes desde que Belén Mora presentó su rutina en el Festival de Viña del Mar 2023, en donde su show terminó en polémica y con pifias de parte del monstruo.

En una conversación con la revista Sábado de El Mercurio, habló sobre los complejos momentos que vivió previo a su paso por la Quinta Vergara.

Según las palabras de la comediante, en diciembre del 2022 presentó una rutina que llegó a la plataforma de streaming Amazon Prime Video y que este tuvo una buena acogida con el público, quienes alabaron su trabajo. Sin embargo, el trasfondo del show no es tan positivo, puesto que el guión fue escrito mientras su hijo estaba pasando un delicado problema de salud tras ser intervenido quirúrgicamente por una cardiopatía.

“Era una operación programada, pero se alargó su estadía en la UCI porque tuvo complicaciones. Entonces parte de la rutina presentada en Amazon yo la escribí en la UCI”, contó Mora.

“Pensé: ‘esto hay que hacerlo’… quizás es una forma de pensar equivocada, pero en el mundo de la actuación hay muchas personas esperando, entonces sí a una se le da una oportunidad como esta, la tiene que tomar. Y también para mí el trabajo es terapia: me terapea hacer reír”, complementó.

“Viña fue la gota que rebasó el vaso”

Sobre su paso por Viña, “Belenaza” reveló que: “Mucha gente me preguntó si me había quedado hasta el final (de su rutina en Viña 2023) porque pensaba que lo iba a dar vuelta, pero no, me quedé porque quería ver de dónde venían las pifias, porque no las veía, solo las escuchaba”, recuerda.

Luego del criticado paso por la Quinta Vergara, Mora decidió irse a una zona rural de la Región de O’Higgins junto a su familia y pensar en lo que pasó.

“Dedicamos un día, nos tiramos en el pasto como a las cuatro de la tarde, a la sombra de un árbol y dijimos: ‘ya, hablemos de todo, hablemos de la huevada’. Ahí descansé, decanté, lloré, analicé, profundicé, reflexioné, pensé en mi hijo. Venía con una acumulación de emociones contenidas tan grande, que Viña fue la gota que rebasó el vaso. Ahí bajó todo y empecé a llorar por cada cosa… boté, boté, boté, boté”, comentó la humorista.