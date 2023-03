Viral: joven muestra orgullosa a su papá sin brazos trabajando como albañil

Una joven de México tiene millones de reproducciones en TikTok, lo que la convierte en una de las más virales en esta red social. El motivo: sus publicaciones, mostrándose orgullosa de su papá sin brazos, trabajando como albañil.

La chica se llama Llari Gómez. En su cuenta @llarii16 publicó un video de su progenitor laborando en una construcción. En la grabación se ve al hombre pegando bloques como cualquier persona que tiene sus dos brazos.

A diferencia de la mayoría, el hombre no tiene ninguno de sus brazos. Sin embargo, esto no lo amilana. En el video se nota que es hábil y rápido en la albañilería. No solo pega bloques, sino que también bate cemento. Como todos los demás trabajadores, toma la pala y prepara la mezcla para construir.

“Mi grande orgullo, mi papi”, dice Llari en su video con casi tres millones de vistas, más de 128 mil likes y casi cuatro mil comentarios.

Entre los comentarios, la gente destacó su admiración por el hombre, ya que hay quienes tienen su cuerpo completo, y ante la más mínima circunstancia, dejar de trabajar o de echarle ganas a la vida.

“Tienes un padre que vale oro”, “no sé quién es este compa, pero me siento bien orgulloso de él, mi respeto y admiración”, “cuida mucho a tu papi, eres afortunada”, “un hombre de admirar”, “mis respetos para el señor”, fueron algunos de los miles de comentarios.

Un usuario preguntó de dónde es el señor, para ayudarlo. Llari respondió que es de Acapulco, México, pero destacó que no hizo la publicación para recibir ninguna ayuda, sino para crear consciencia.

¿Qué pasó con sus brazos?

Al ver la gran cantidad de reacciones que recibió, Llari publicó otros videos sobre su papá. En vista de que las personas le preguntaron si su condición es genética o por algún accidente, ella contó que su papá perdió las extremidades superiores en un accidente hace 16 años.

El hombre perdió ambos brazos cuando trabajaba con una sierra. También publicó fotos del señor cuando era joven. En las imágenes, tomadas antes del accidente, se le ve con sus dos brazos.