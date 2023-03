Dra. Cordero repasó a periodista Matías del Río tras recordar insulto que le propinó

La diputada María Luisa Cordero repasó al periodista Matías del Río y lo criticó por “arrastrarse” en TVN para que lo volvieran a contratar. Esto, luego de recordar cuál fue el insulto que más le ha dolido, el cual fue realizado justamente por el conductor de “Estado Nacional”, consignó La Cuarta.

“El (insulto) que me da mucha pena es el me que dijo que yo era una persona deleznable. Deleznable, según la RAE, es una persona a la cual no se toma en consideración”, recordó la doctora Cordero.

Luego, lamentó que “él me diga deleznable... mucho más deleznable es él que, cuando lo echó TVN, se arrastró para que lo vuelvan a contratar. Así que mucho cuidado con el uso de las palabras cuando queramos agredir a una persona”. Consultada sobre el nombre del comunicador, la legisladora reveló que se trataba de Matías del Río, de acuerdo a lo que consigna Show y Fama.

La salida de Matías del Río

Fue en julio del año 2022 cuando el periodista fue sacado de la conducción del programa “Estado Nacional”, supuestamente como una “decisión de modificar el formato del programa ‘Estado Nacional’ para volver a tener una sola conductora, como en sus inicios”, indicó la casa televisiva.

Sin embargo, la desvinculación fue tomada como una manera de “silenciar” al periodista ante sus duras críticas hacia el gobierno de Gabriel Boric y generó repudio en los colegas de otros medios y la opinión pública.

Debido a esto, del Río envió una carta al directorio del canal solicitando el apoyo ante los dichos de la presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, Ethel Pliscoff, quien lo acusó de tener “fallas éticas graves”.

Finalmente, tras la polémica, TVN reincorporó al periodista al programa de política, señalando que lamentaba el tono que se generó en torno al debate por la salida del periodista del espacio, rechazando expresiones que apunten a una presunta intervención o presión política.