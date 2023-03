“¿Es obligación hacerlo? Me da una lata”: Vale Roth pone en duda la realización de un baby shower para su bebé

Valentina Roth se encuentra en la semana 29 de su primer embarazo, por lo que está realizando los preparativos para la llegada de su bebé, entre ellos, el baby shower.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, la exchica “Calle 7″ aseguró que se está tomando con mucha tranquilidad esta etapa y que aún no está segura de realizar este ritual para su hija.

“Mi mamá me dijo: ‘¡Ordenémonos! No puede ser que no tengas las cosas listas para la guagua’ ¡No tengo nada!”, afirmó.

Asimismo, comentó que durante este martes su progenitora la visitará para comenzar a planificar y comprar lo necesario para la llegada del nuevo miembro de la familia.

¿Es algo chori o no?

Con respecto al baby shower, Vale les preguntó a sus seguidores si es que era estrictamente necesario realizar el ritual, ya que se suele celebrar a partir del séptimo mes de embarazo.

“¿Es obligación hacerlo? Me da una lata. No, si lo voy a hacer, pero ¿cuándo?”, señaló tras ser pillada por el tiempo. “¿Qué se hace en el baby shower? ¿Hay algo chori? ¡Me carga hacer estas cosas!”, admitió tras darse cuenta de que no sabría cómo organizar la celebración.

Finalmente, indicó que debe agendar una hora para casarse por la iglesia, puesto que la ceremonia del pasado 18 de marzo fue solo la del civil. “Hay que reservarla como un año antes”, concluyó la influencer.