“Jamás me podrían comparar con algún p... terrorista y delincuente”: Cata Pulido se refirió a su polémico video discutiendo con Carabineros

Durante una nueva transmisión de “Las Indomables”, Cata Pulido recordó su polémico incidente con Carabineros en el año 2019, en donde la actriz se enfrentó a los uniformados tras no llevar cinturón de seguridad mientras conducía en la nieve.

El recuerdo vino a la mente de la comunicadora mientras hablaban sobre el homicidio de la carabinera de Quilpué, puesto que su video nuevamente se volvió viral en redes sociales.

“Volvieron a subir mi video de Carabineros, Patricia, por favor, que no sean cara de raj... yo no insulté, no grité, no dije un garabato. Ofrecí las disculpas necesarias, jamás me podrían comparar con algún p... terrorista y delincuente”, aclaró de entrada.

Por su parte, Paty Maldonado aseguró que: “Pero Cata lo van a hacer, no tienen argumento para defenderse (...) Y pediste disculpas y cuando un adulto pide disculpas es mucho más valorable que un niño, porque los niños no tienen pudor, los grandes tenemos pudor”, aseguró.

“Asumí mi responsabilidad”

Eso sí, Cata aseguró aceptó su error y pidió las disculpas correspondientes. “Ojo y yo me podría haber aprovechado, como todos estos perros sarnosos asquerosos, y haber dicho: ‘Ah’. Pero no, me quedé calladita como la mujercita que soy y asumí mi responsabilidad. Okay, la asumí calladita”, sostuvo.

“Tuve que pagar plata de mi bolsillo y recibí el despido del canal porque sí, soy una hue... que además alimenta a mis dos hijos sola, porque mis exmaridos no me dan ni un peso”, manifestó.

Finalmente, Cata Pulido reiteró que “asumo mi responsabilidad, así que no sean maricones ni conches..., porque yo no he tirado ni bombas molotov, ni he agredido, disparado o acuchillado contra ningún carabinero. Entonces, no comparen hue... así que, si quieren buscar mártires, búsquenlo entre ustedes”, arremetió.