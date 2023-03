Madre golpea a su hija por no defenderse de ‘bullying’ en la escuela

Las escuelas son un espacio al que acuden millones de jóvenes para poder contar con una carrera académica. Los profesores, quienes se encargar de la enseñanza, deben de crear un ambiente de respeto y compañerismo, sin embargo, existen muchos alumnos que sufren acoso o violencia por parte de sus compañeros.

Algunos padres de familia realizan medidas precautorias para que sus primogénitos no vivan un infierno en las instituciones académicas, pero en las últimas horas comenzó a viralizarse la “enseñanza” que le dio una madre de familia a su hija para defenderse de las personas que la violentan.

Usuarios en redes sociales denuncian a una presunta mamá que golpea a su hija menor de edad para “enseñarla” a defenderse del bullying. Los hechos ocurrieron en Monterrey, por lo que piden la intervención de las autoridades locales. pic.twitter.com/FKn6uyYeGa — Adela Micha (@Adela_Micha) March 26, 2023

La periodista Adela Micha compartió, mediante su cuenta de Twitter, el momento en que la mujer golpeó a la adolescente para que aprendiera a defenderse: “¿Te vas a dejar?”, era la pregunta que le realizaba la tutora a la menor. En el clip se logra escuchar a una niña pedir, entre lágrimas, que no le pegue a su hermana.

