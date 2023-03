“No tengo fecha de regreso aún”: Claudia Conserva llama a la calma tras posible retorno a la TV

La animadora Claudia Conserva hizo un llamado a la calma a sus seguidores, tras la expectación que generó la noticia que prontamente podría volver a la televisión a reencontrarse con sus compañeras del programa Milf y su público fiel, quienes la siguen de los tiempos de “Extra Jóvenes”, “Maravilozoo” y “Video Loco”, entre muchos otros proyectos exitosos, comentando a Publimetro que aún no tiene una fecha de regreso.

“Sigo en tratamiento y no tengo fecha de regreso aún, me han llamado de varios medios por esa información, pero no es así”, señaló a este medio.

Horas antes, su marido Juan Carlos Valdivia, también se refirió de manera breve al estado de salud de la exMiss 17, quien fue diagnosticada con cáncer de mamás tras realizarse exámenes de rutina en junio del 2022.

“El mismo Viernes 17 de junio PM, me hacían biopsia a una pechuga (mama) y a un ganglio. Todo cambió en un año por dentro, y por fuera, todo cambio en un día. 2021 todo Perfecto. 2022 sombras sospechosas para estudiar y analizar. A una semana de mi “trámite” de chequeo, tengo un diagnóstico: Cáncer”, publicó en aquella oportunidad en su cuenta de Instagram.

Tras ello, de la poco información que había al respecto, se dijo de manera no oficial que se estaría mejorando satisfactoriamente y no sería extraño volverla a ver muy pronto en TV. A esto, el Pollo, señaló que Claudia está “recuperándose” y agradeció a todos por la preocupación, indicó a ADN.

La fortaleza de Claudia Conserva

El pasado cumpleaños de la animadora, Valdivia ahondó más en la mejoría de ella, agradeciendo las innumerables muestras de cariño.

“Quiero agradecer a la gente los saludos que le han enviado. La verdad es que son muchos y los ha leído prácticamente todos. Le emociona mucho sentir el cariño de la gente, sobre todo por las circunstancias que está pasando. Por lo tanto, cumplir un año más es todo un tema Y sobre todo sentir el afecto y cariño de mucha gente… Que en el fondo, siente el amor y el aprecio”, complementó.

“El año pasado fue particularmente complejo, difícil, el tratamiento sigue su curso y su camino. Y la Claudia ha tenido la entereza y la valentía, y sobre todo, la disciplina para enfrentar un tratamiento tan invasivo, tan doloroso y tan complejo en lo físico y lo emocional”, relató.