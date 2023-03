Andrés Velasco dejó atrás su papel en “La ley de Baltazar” para presentar a su próximo personaje en nueva novela de Mega

Andrés Velasco sigue dándole vida en las pantallas de Mega a su personaje de “Manolo” en la actual teleserie “La ley de Baltazar”, sin embargo, esta semana ya dio luces en sus redes sociales del look y la personalidad que tendrá su próximo rol en la futura novela del canal privado que se estrenará en abril y que vendrá a reemplazar al drama grabado en la zona sur del país.

“Como la vida misma”, una comedia de situaciones que pondrá a Velasco en el papel de “Marco Morales”, la expareja de la protagonista, Sigrid Alegría, quien dará vida a “Soledad García”, una madre de tres hijos, separada, y que gracias a una aplicación de citas se embarcará en una incierta relación amorosa con “Alonso Valdés” (Daniel Muñoz), un hombre separado que al igual que la actriz buscará rehacer su vida.

El nuevo look de Andrés Velasco

El de Velasco, aseguró pagina7.cl, será un personaje muy alejado del actual papel que realiza en “La ley de Baltazar”, un sujeto que no olvida a su ex y que tampoco se hace demasiados problemas en tener nuevas relaciones.

“Paso más tiempo tras bambalinas que en el set. Así es la tele. Nuevo personaje. Nueva teleserie. Nuevo viaje. Nueva vida. #mecreojoven #ahorausoaros #comolavidamisma #teleserie #vespertina #mega”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acompañó su publicación junto a una fotografía en la que presenta el look más informal de su nuevo personaje, un tipo que usa dos aros en su oreja izquierda y poleras con motivos de dibujos animados.

Andrés Velasco. Fuente: Instagram @andresvelascoreyes.

Parte de su personalidad fue revelada esta tarde por el área dramática de Mega, que en su cuenta oficial de Instagram publicó un corto clip donde el actor “nos contó cómo será su personaje en “Como la vida misma”.

“Chuta, no cabe ninguna duda, mi Solcito, jajajá. Ella es (el amor de su vida). La Sole es la mujer de mi vida. Pa’ (sic) empezar, porque es la madre de mis hijos, porque es una mujer responsable, trabajadora, es una mujer que lleva bien la casa, es una mujer que, no sé, que de la cual Marco está profundamente enamorado. Entonces, no hay mujer más mujer en la vida. Ahora, si aparecen otras, sólo serían un consuelo”, reconoce el próximo personaje que interpretará Velasco en la vespertina de Mega.

Andrés Velasco. Fuente: Instagram @andresvelascoreyes.

En la misma publicación el actor representa el carácter obsesivo y despreocupado que tendrá su nuevo rol, que no se hace problemas en estar con otras mujeres pero que no claudica en sus ganas de reconquistar a su exesposa.

“¿Cómo sería la cita predilecta para Marco? Empezar con harta acción. Su Fantasilandia, por ejemplo. Harto boomerang, harta montaña rusa, tagadá, me gusta el tagadá. Harto tagadá, después comer algo, tranquilo, en un parque, no sé hacer su asadito, jugar a la pelota, cachai (sic), de todo, su chelita. Y después ir a bailar. Ir a bailar, salsoteca, o ir a bailar a esas discotecas más como ochenteras o noventeras. Ahí. Bailando, bailando, bailando. Y después comer algo y después sudaste. Non stop. Non stop, jajajá”.