Le dejaron el cuello rojo: Leo Castillo recibió golpe maletero durante marcha en la Alameda

El periodista de “Buenos días a todos”, Leo Castillo, fue víctima de una cobarde agresión mientras se encontraba realizando un despacho para el matinal de TVN, reportando los incidentes ocurridos en la Alameda, debido a la conmemoración del “Día del joven combatiente”.

“Esta manifestación no da tregua y cada vez se pone más compleja...”, decía el reportero en terreno, momento que recibe el golpe en el cuello, el cual aparentemente habría sido con una piedra.

En primera instancia, le habían dado un manotazo a la cámara y distintos jóvenes lo insultaron para que saliera del lugar.

“Ah, me llego...oye... No, aquí está todo muy violento. Me pegaron maleteramente por la espalda mientras estábamos informando! ¡Es una situación cobarde, porque te pegan por la espalda!”, mientras intentaba saber de dónde provino la agresión que le dejó totalmente roja la parte trasera del cuello.

“Nos vamos a retirar de acá. Me gustaría saber dónde está ese individuo que me golpeó acá en el cuello. Porque lo hizo por la espalda. Es lamentable lo que pasa, porque nosotros estamos cumpliendo nuestro rol y entendemos que a ellos les molesta, son bastante agresivos”.

“Super gratuito y maletero lo que acabas de vivir”, agregó María Luisa Godoy.

“Anda, Leo, por favor. Qué rabia lo que acaba de pasar. Él no está por gusto ni por choreza, él está trabajando porque nuestro deber es informar (...) Leo no estaba emitiendo ningún tipo de juicio, estaba contándote a ti, que estás en la casa, lo que estaba sucediendo”, lamentó Eduardo Fuentes, quien le pidió que terminara el despacho y fuera a un centro asistencial a constatar lesiones.

“Condenamos tajantemente el ataque cobarde por la espalda que sufrió nuestro compañero Leo Castillo. Cuando se ataca a la prensa se ataca la democracia. Además sin dar la cara y huyendo como ratas que son luego del ataque”, escribió su compañero Simón Oliveros en Twitter.

Agresión a equipo de Mega

Esta mañana, un equipo de prensa de Mega fue agredido por unos tres a cuatro manifestantes en el sector de avenida Brasil con la Alameda, en el inicio de las manifestaciones por la conmemoración del Día del Joven Combatiente.

Fue en el matinal “Mucho Gusto” donde sus conductores, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, dieron cuenta del ataque del que fueron víctimas el periodista Julio Ahumada y su camarógrafo, quienes si bien no resultaron con heridas de consideración, sí vieron destruidos sus implementos técnicos debido a los golpes y patadas que los agresores le propinaron a la cámara del canal.

