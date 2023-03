¿Le hicieron brujería?: Daniela Aránguiz reveló información que le dio Latife Soto tras lesión

Daniela Aránguiz reveló en el programa “Zona de Estrellas” que la fractura de costillas que sufrió practicando para “Aquí se baila” no habría sido solo por un mal movimiento en el aire, sino que producto de brujería. Así se lo dijo la tarotista Latife Soto quien la llamó para contarle que “la madre de una mujer” le hizo algo, según consignó La Cuarta.

“A mí, ayer me llamó Latife y me dijo que, lo que me había pasado ayer, era porque la madre de una mujer me había hecho una cosita”, comentó Daniela, sin entregar mayores detalles sobre quién podría ser la responsable, aunque para los mal pensados, todo apuntaría a Anita Alvarado, su archienemiga con quien han protagonizado polémicos dimes y diretes.

Además, Latife también le habría recomendado limar asperezas con su compañera Adriana Barrientos, con quien tendría temas pendientes por solucionar, según dio cuenta la exesposa de Jorge Valdivia y actual amiga personal de Luis Mateucci.

“Me dijo que tenía que aclarar algo contigo también”, le dijo Daniela a Adriana, sin embargo señaló que las palabras de Latife Soto no las diría en cámara, ya que es algo que deben arreglar en privado.

La lesión de Daniela Aránguiz

Anteriormente, Daniela Aránguiz reveló el accidente que sufrió mientras se encontraba practicando una de las coreografías para el programa de Canal 13, del cual tuvo que renunciar por la lesión.

“Hoy día estábamos preparándonos, porque ya mañana grabábamos el programa del baile teníamos las dos coreografías montadísimas, súper bonitas, espero poder mostrarlas más adelante”, relató la influencer.

Todo habría comenzado cuando se encontraba ensayando un lift: “Darwin (su bailarín) me tomó de la costilla, pero todo esto sin querer, porque yo no tengo técnica, al no ser bailarina, me fracturé una costilla”, explicó.

Aunque el personal profesional de Canal 13 le dijo que no era nada grave y que se encontraba bien, la influencer comenzó a sentir molestías cuando se encontraba en los ensayos de “Las Indomables” junto a Paty Maldonado.

Posteriormente, Daniela se dirigió a la clínica, en donde le revelaron su diagnóstico. “Entonces, me dieron 15 días de reposo, lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile porque van súper desfasados, estaba súper entusiasmada, es algo que me encantaba”, señaló la figura lamentando la situación puesto que no alcanzó a aparecer en la pantalla del excanal del angelito.

“Me llamaron de la producción y me dijeron: ‘Hace un baile igual sin lift’. Yo dije: ‘No, o sea, no voy a bailar si tengo una costilla fracturada’. Ya no tengo 20 años para sobre exigirme sin motivo, así que, lamentablemente, voy a tener que renunciar al baile”, sentenció Aránguiz.