Mauricio “francotirador” Israel: La frases que disparó contra Arturo Vidal a quemarropa

En un verdadero francotirador de palabras se convirtió Mauricio Israel tras responderle sin pelos en la lengua al jugador Arturo Vidal, quien lo trató de “payaso” luego del partido de Chile y Paraguay en el estadio Monumental. Debido a tal ninguneo, el panelista de “Sígueme y te sigo” contraatacó, con una artillería de frases para el bronce.

En primer lugar, tras escuchar las declaraciones del volante de Flamengo, le devolvió el desdén, corrigiéndole su forma de hablar.

“Lo primero que quiero decir, es que ´ no se dice ginasio, se dice gimnasio, ni a nadien, se dice a nadie’ ”, comenzó afinando la puntería.

Luego, reconoció que no le afecta que le digan “payasito de la tele”, sino que lo ningunee al decir que “no me conoce. Que no sabe como me llamo. Sabe perfectamente cómo me llamo, no es primera vez que tenemos un desencuentro con Arturo Vidal”.

Posteriormente -tras asegurar que la declaración que hizo el King fue a petición de su representante, quien tendría intereses económicos con el jugador Darío Osorio- lanzó sus ácidos comentarios.

Israel dispara contra Vidal

“Yo sé cuál es la razón... él más que payasito, él salió de Melame (…) a él le preguntaron por el estado de la cancha y después aprovecha de decir ‘oye apropósito, que los periodistas están aquí, quiero decir tal cosa”.

Según Israel, la palabra payasito no le molestó para nada, pero “ si le pediría que me prestara su cresta roja, y capaz que me preste también su Ferrari rojo, chocado por curado, para hacerme un completo traje de payaso”.

“Se picó, se picó”, comenzaron a gritar en el estudio.

Finalmente, lo remató en el suelo y le puso la lápida en su futuro como seleccionado de la Roja. Esto, por considerar que su rendimiento ya no sería antes, tras verlo en el triunfo por 3 a 2 ante Paraguay.