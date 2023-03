“Me invades mis espacios”: Diana Bolocco y Cristián Sánchez tuvieron divertida pelea en ida al gimnasio

La pareja de animadores compuesta por Diana Bolocco y Cristián Sánchez discutieron en la mañana en sus historias de Instagram. Nada grave, pero el conductor acusó a su esposa de invadir sus espacios personales... en el gimnasio.

A través de sus historias, la animadora de Chilevisión señaló que iba al gimnasio, “vuelvo a entrenar fuerza con un marido que está muy feliz conmigo”, anunció mientras estaba de co-piloto en el auto. Sin embargo, su esposo no estaba igual contento.

“Sáquenmela de encima, en serio”, exclamó Sánchez, quien le pidió a Diana que hiciera una encuesta para averigüar si a las personas les gusta entrenar con su pareja.

“Hablando en serio, ¿qué beneficios tiene para ti entrenar conmigo?”, preguntó Bolocco aguantándose la risa. Sánchez no sabía qué decir, y Diana respondió por él diciendo que le llevaba alegría, “sí, me encanta estar contigo, pero la hora que era exclusivamente para mí, ahora es compartida”, afirmó.

“Le pido disculpas que estén presenciando una discusión matrimonial”

“Yo entreno solo porque básicamente el entrenador solo te pesca a ti...”, continuó Cristián, quien fue interrumpido por Diana para decir: “es que yo necesitaba más ayuda en esa primera clase po’”. “O sea, ¿todo esto es culpa del entrenador?”, preguntó la animadora.

“No, Diana, es culpa tuya porque te subiste a mi hora, es mi hora”, precisó Cristián. “Le pido disculpas que estén presenciando una discusión matrimonial”, dijo Bolocco, quien confidenció que Sánchez le insistió por más de seis meses que entrenara fuerza. “Sí, pero te faltó la letra chica: ‘no en mi hora’”, comentó el animador.

Una vez que llegaron al gimnasio y se dirigían para entrenar, Diana dijo “ahora me está diciendo que yo me como sus chocolates keto”, por lo que Cristián respondió “básicamente, me invades mis espacios. Yo tengo mis espacios...”. Él fue interrumpido por Diana para concluir que eran muy felices así.