Pareja revela que no tendrá hijos para no sentirse “miserables”: no quieren perder noches de “sexo salvaje”

Son muchas las parejas en el mundo que han decidido no tener hijos por muchas razones, entre ellas para no perder su libertad, para mantener su calidad de vida o simplemente porque no le gustan los niños.

El caso de Taylor y Justin Vasu, un matrimonio estadounidense de 28 y 27 años, es bien particular. Esta pareja confesó que no desea tener hijos en el futuro cercano porque no quieren terminar siendo miserables.

Los Vasu se llaman a sí mismo DINK, que significa Dual Income No Kids (doble ingreso sin hijos).

Pareja no quiere tener hijos porque aman su libertad (Instagram: @tdens)

Explican que han estado juntos durante seis años y disfrutan su tiempo viajando por el mundo, almorzando en diversos restaurantes, haciendo ejercicio y durmiendo hasta tarde los fines de semana, reseñó Upsocl.

Los niños son costosos y se pierde la intimidad

Destacan que su tiempo lo distribuyen muy bien, especialmente para tener “sexo salvaje”, al menos cuatro veces a la semana.

Según Taylor esto sería complicado de realizar si se estuviera a cargo de un niño pequeño, además de considerarlo un gasto bastante elevado y prefieren esperar hasta estar mejor preparados financieramente.

“La mayoría de la gente dice que cuando tienes hijos, tu vida habrá terminado. Hace que no queramos tener ninguno. La gente a veces me hace sentir culpable al decir que mi reloj materno está en marcha. Les digo: ‘Estás enojado por las consecuencias de tus propias acciones, no quiero ser miserable como tú’. Podemos hacer lo que queramos, cuando queramos y no quiero renunciar a eso”, dijo.

La joven enfatiza que tiene amigos con niños y ven como detienen sus vidas, razón por la cual no están dispuestos a dejar todas sus libertades por un bebé.

“Rara vez ves a una pareja con un recién nacido viajando a Tahití. Los niños dependen mucho de ti”, agregó la mujer.

“Nuestro horario es realmente nuestro. No estás tan cansado, así que puedes tener noches de sexo salvaje durante la semana si quieres. Cuando tienes hijos, se acaban los fines de semana, las noches de cita, olvídalo, y la intimidad se va por el retrete”.