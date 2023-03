“Usted quiere tirar, váyase y pague un motel”: La insólita regla que le tiene Paty Maldonado a su hija de 31 años

Paty Maldonado es una suegra de armas tomar, esto puesto que tiene algunas reglas bastante estrictas con respecto al pololo de su hija de 31 años.

Durante el último episodio de “Tal Cual”, los panelistas se encontraban hablando de Vanesa Villagrán, la hija de Carlos Villagrán, el “Quico”, quien contó que tiene una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans.

Ante esto, la opinóloga aseguró que jamás permitiría que su retoña hiciera eso. “Se lo prohibo y no se lo perdonaría nunca. Ella sabe lo que pasaría si me expone de esa manera. Para mí sería una deslealtad y una traición de su parte. Eso no perdono, ni la deslealtad ni la traición”.

En ese momento, la opinóloga aprovechó de contar que le tiene prohibido a su retoña dormir con su novio mientras se encuentra en su hogar.

“En mi casa no acepto, y lo digo muy sinceramente y responsablemente: yo estoy pendiente cuando el pololo se queda en la casa, estoy pendiente que duerma en la pieza de arriba”, reveló.

“No es que no me guste, que se quede en la casa lo que quiera, pero él tiene que dormir en una pieza aparte. Yo me descompongo, estoy pendiente. Son las tres de la mañana, me levanto, como la loca que voy a buscar una leche al refrigerador, y miro”, sostuvo.

“Se van a acostar a dormir y tienen 31 años...”

En la misma línea, Maldonado sostuvo que: “Mi casa es mi casa. Si tú te quieres acostarte con tu polola, bien, parte a un motel”, lanzó sin filtro, dejando sorprendido a Jordi Castell y en José Miguel Viñuela.

“Se van a acostar a dormir y tienen 31 años”, le dijo el exanimador de “Mekano”.

En ese momento, Paty Maldonado arremetió: “¿Pero por qué tiene que dormir en la pieza con la polola? Es la polola. Quiero que me entiendan, tan imbécil y tan vieja no soy. A mí me parece fantástico que una mujer de 30, 31 años tenga sexo normal, que lo pase el descueve, pero en mi casa hay leyes, mi casa se respeta, no es un motel, no es una pensión”.

“Usted quiere tirar, váyase y que le pague el muchacho un motel o quédese en un departamento y pásenlo regio. Cuando él se queda en la casa ven televisión juntos, no sé por qué les da por ver televisión en la pieza, cuando tengo televisor en el living”, manifestó.