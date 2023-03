Yolanda Sultana manda alarmante mensaje por Rodolfo Carter: “Yo temo por ese joven alcalde”

La querida tarotista Yolanda Sultana, conocida como Tía Yoli, envió un alarmante mensaje respecto a la seguridad del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien está en el ojo del huracán debido a su férrea lucha contra el narcotráfico y la destrucción de casas en su comuna, que pertenecerían a delincuentes.

“Tesoro, yo temo por ese joven alcalde. Cuídate mucho mijito, porque estás peleando con algo grande en la vida... Al señor Carter nunca le he dado la mano, yo no tengo colores políticos, pero ahora cualquier extraño anda con metralletas”. señaló en un video transmitido en su cuenta de Facebook.

Esto, tras lamentar la muerte de la sargento Rita Olivares, asesinada por un delincuente con un disparo en la cabeza, tras acudir a un procedimiento por robo en Quilpué.

Debido a la compleja inseguridad que enfrenta el país, la tarotista destacó que “la señora (Evelyn) Matthei, realmente está corriendo sola, con el señor (Rodolfo) Carter, porque realmente han hecho cosas buenas, pero ellos exponen su vida por los demás”.

Tía Yoli preocupada por Carter

“Yo creo que hay que tomar caldo de cabeza, porque si porque si la cabeza mayor no está bien... no sé por qué atacaron justamente al señor Carter. La comuna de La Florida es cosa dura y realmente él quiere llevar los designios como alcalde en buenas condiciones”, destacó.

“Yo tuviera un mandato, realmente daría la orden a los carabineros..., estamos mal, porque no hay respeto hacia las autoridades. Yo dije hace mucho tiempo que Chile sería el país corredor de las drogas y no me equivoqué. Me atacaron. Pero no podemos seguir, que nuestros hijos se pierdan. Chiquillos, estudien, háganle caso a los profesores, no pueden estar atacando a las autoridades. Yo veo que esta cosa se va a complicar, viene guerra civil. Falta Pinochet aquí”, sentenció.