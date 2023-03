“Estamos en una contradicción vital”: Neme cuestionó la falta de claridad del Gobierno por la Ley Naín-Retamal

El periodista José Antonio Neme en el panel de “Mucho Gusto” compartió su parecer después de la aprobación de la Ley Naín-Retamal, y cómo esta habla de la postura del Gobierno acerca de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante el estallido social.

Neme cuestionó la hipocresía por parte del Gobierno, quienes la semana pasada defendieron a la diputada Fabiola Campillai tras ser víctima de agresión de personal Carabineros, que la dejó sin visión.

“La semana pasada, que me parece bien que lo haya hecho, el Presidente defendía a la diputada Campillai de un ataque artero de la diputada Cordero. Mi pregunta es (...) si hubiese estado en vigencia la ley en 2019, ¿habría impedido perseguir a quien le lanza la molotov a Fabiola Campillai?”, preguntó.

“Pero, si la semana pasada...”

“El Gobierno le da su respaldo corporativo a Fabiola Campillai, lo que me parece perfecto, nadie podría avalar una revictimización como esa, yo no estoy defendiendo a Cordero, uno no tiene que recordarle a alguien sus dolores, es algo muy cruel”, partió el periodista.

“Pero, si la semana pasada la posición del gobierno era defender a Fabiola Campillai como un símbolo de violación de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, y 10 días después no sienta una postura respecto de un artículo que, para parte de una coalición de Gobierno implica un peligro, estamos en una contradicción vital”, cerró.