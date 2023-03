“Haciéndose pasar por mí... piden plata”: Ignacio Lastra denunció suplantación de identidad

Esta tarde, Ignacio Lastra realizó una preocupante denuncia en sus redes sociales, asegurando que desconocidos se hicieron pasar por él y empezaron a pedir dinero a sus contactos de Whatsapp.

En un video que subió a sus stories de Instagram, el exhico reality contó lo que le estaba sucediendo y luego expuso los mensajes que algunos de sus conocidos le enviaron, ya que alcanzaron a darse cuenta.

“Hola amigos ¿como están?, estoy haciendo esta historia porque andan una o varias personas, no sé la verdad, haciéndose pasar por mí, pidiendo plata porque supuestamente no sé qué cresta pasó... ¡no ha pasado nada!, yo estoy bien, estoy acá, fui a comprar a supermercado, no ando pidiendo plata”, partió explicando en un video.

Luego le pidió a sus seguidores que “no respondan, no depositen nada y si les piden algo por favor sácale pantallazo al número de teléfono, porque yo me estoy tratando de hacer cargo de todo esto”, agregó.

“Así que no crean cuando cuando piensan que ando pidiendo plata, porque no es así ok. Se los agradezco mucho chicos y ¡basta ya gente sin vida de andar metiéndose en huevás”, finalizó.

Instagram