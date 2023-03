“Me da mucha rabia y pena”: Mario Velasco defiende con todo a Caro Mestrovic de las acusaciones de ser “mala madre”

Este miércoles en el panel de “Zona de estrellas” discutieron la última publicación de Instagram de Yamila Reyna, quien se defendió de las críticas que ha recibido tras el supuesto “perdonazo” a su expareja quien le fue infiel, lo que fue desmentido por la misma animadora.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, el animador del programa, Mario Velasco, recordó las críticas que recibe la mamá de su hija, Carolina Mestrovic, por personas de las redes sociales quienes la acusan de ser “mala madre” por estar lejos de su hija.

“¿Qué saben del acuerdo que tengo yo con la mamá de mi hija? (...) “¿Meterse en la crianza de mi hija para indicar a mi exmujer como una mala madre? Yo bloqueo al tiro, porque no me hago mala sangre”, comentó

“Hay gente muy mala leche”

“Me da mucho miedo que Julieta lea cosas que no le corresponden a su edad y de gente, perdón que lo diga con todas sus letras, que no tiene vida. Me da mucha rabia y pena. Hay gente muy mala leche”, agregó el animador.

Daniela Aránguiz, quien en el mismo panel cuestionó a su expareja Jorge Valdivia por no defenderla como madre de sus hijos, aplaudió el gesto de Marito Velasco. “Qué lindo cómo defiendes a la madre de tu hija, me saco el sombrero”, señaló la panelista.

“Va a ser siempre la madre de mi hija. ¿Cómo no defenderla?”, cerró Velasco.