Tenso round entre Julio César Rodríguez y Karla Rubilar: exministra pidió mea culpa del matinal

Un tenso momento protagonizaron Julio César Rodríguez y Karla Rubilar en “Contigo en la Mañana”. Hablando del tema de la seguridad y de la aprobación de la Ley Naím-Retamal, la exministra del Gobierno de Sebastián Piñera, sacó toda la artillería.

“¿Ustedes creen que este gobierno le estaría poniendo urgencia si en las encuestas Carabineros no tuviera la evaluación que está teniendo? no, no estaría la urgencia”, precisó Rubilar.

De inmediato al conductor del matinal precisó que “está claro que no, si son todos los gobiernos son iguales, todos funcionan igual”.

Esto desató la molestia de Rubilar, quien se apuró en contestar que “perdón, Julio César. Aquí hay una convicción”.

“¿Y por qué con Piñera no se avanzó en seguridad?”, le preguntó Julio César a la exministra.

“A ver, porque tuvimos un Congreso con los que hoy gobiernan y rechazaron todo, Julio César. Si es cosa de ver las votaciones. Hoy es increíble cómo se dan vuelta la chaqueta”, fue la respuesta de Rubilar.

Rubilar pidió mea culpa del matinal

Luego la exministra sacó el estallido social en medio del gobierno de Piñera. “A nosotros, obviamente, nos ha faltado hacer muchas cosas, pero en el segundo gobierno del Presidente Piñera tuvimos un estallido social donde, aquí, en el mismo matinal, se conversaba respecto a si Carabineros podía actuar o no”

“Pero eso en otro contexto”, le dijo de inmediato JC, a lo que Rubilar le contestó firma que “no, no me ponga el contexto, porque si usted quiere un mea culpa nuestro, yo también creo que falta un mea culpa de los medios de comunicación”.

“Le voy a aclarar dos cosas, primero, yo no creo que sea un problema de uno u otro gobierno, es un problema de la élite política y segundo, yo creo que los contextos son importantes, porque es distinto cuando hay una población civil alegando por injusticias sociales y otra cosa es la delincuencia, el robo, el lanzazo, el portonazo, el narcotráfico”, sentenció JC: