“Cada vez que la llamo me agarra para el leseo”: Felipe Vidal habló sobre el estado de salud de Claudia Conserva

El matrimonio entre Pollo Valdivia y Claudia Conserva, el cual está viviendo difíciles momentos tras el diagnóstico de cáncer de mama de la animadora. En los últimos días, se han sabido diversas actualizaciones de la lucha de Conserva en contra de esta enfermedad.

Por esto, el periodista Felipe Vidal, quien hace años es amigo de la pareja y trabaja con Juan Carlos hasta el día de hoy, fue consultado por Página 7 sobre Claudia Conserva y la dura situación que está enfrentando la familia. “Es mi amiga, yo la quiero mucho”, comentó.

“Yo soy muy cuidadoso en eso”

“La he visto bien (...) Es que Claudia siempre ha sido tiradora para arriba. Cada vez que la llamo me agarra para el leseo, me dice ‘mi rey’. Me encantaría hablar más con ella, pero para no molestar… yo soy muy cuidadoso en eso”, afirmó el periodista.

“No sé el detalle, pero sé que, hasta ahora, la cosa va bien. Yo soy preguntón, pero en cosas personales, aunque sean de amigos, soy mal periodista, reticente. Si no me cuentan… no sé, siento que estoy invadiendo”, admitió Vidal.

Acerca de cómo ha visto a su gran amigo “Pollo” Valdivia, con quien trabaja en su programa “Toc Show”, él respondió que “lo veo preocupado, pero la cosa va avanzando positivamente (...) En ese sentido, lo he visto tranquilo. Creo que está confiando que las cosas van bien y, por el momento, así es”, cerró Felipe Vidal.